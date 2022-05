Amerikaanse inflatie koelt af, maar minder snel dan verwacht

Volgens de Amerikaanse overheid bedroeg de inflatie vorige maand 8,3 procent op jaarbasis. In maart gingen de consumentenprijzen in ‘s werelds grootste economie nog met 8,5 procent omhoog. Dat was het hoogste niveau sinds december 1981.

Economen hadden vooraf gerekend op een sterkere afname van de inflatie tot 8,1 procent. Amerikanen kampen desondanks nog altijd met flinke prijsstijgingen en veel huishoudens zien hun koopkracht dalen door hoge brandstofprijzen. Ook levensmiddelen zijn duurder geworden door de oorlog in Oekraïne.

Door de hoge inflatie wordt ook de populariteit van president Joe Biden ondermijnd. Hij bestempelde de bestrijding van de inflatie dan ook als zijn grootste binnenlandse prioriteit. De Amerikanen zetten hun oliereserves in om de benzineprijzen aan de pomp te drukken.

Renteverhoging

Om de hoge inflatie tegen te gaan is de Federal Reserve in maart ook begonnen met de rente te verhogen met een kwart procentpunt. In april voerde de centrale bank het tempo op met een renteverhoging van een half procentpunt. Dat was de grootste renteverhoging sinds 2000. Fed-voorzitter Jerome Powell zei daarbij dat bij de komende rentevergadering opnieuw rentestappen van een half procentpunt op tafel liggen.

Powell verklaarde vorige maand dat de inflatie in de VS “veel te hoog is” en dat stabiele prijzen het voornaamste doel zijn van de centrale bank. “Zonder prijsstabiliteit werkt de economie voor niemand.” De centralebankpresident staat daarbij voor de uitdaging om geen recessie te veroorzaken door te hard op de rem te trappen met renteverhogingen. Volgens Powell moet het echter mogelijk zijn om een economische krimp te voorkomen.

Duitsland

De Duitse inflatie daarentegen bereikte in april voor de tweede maand op rij een hoogtepunt. De consumptieprijzen in Duitsland, de grootste economie van Europa, stegen vorige maand met met 7,8 procent, volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau. Daarmee stijgt de inflatie volgens het bureau tot het hoogste niveau sinds de Duitse hereniging van 1990.

“Wat in april 2022 opvalt, zijn de bovengemiddelde stijgingen van de voedselprijzen”, aldus het bureau in een verklaring. “Hier worden de gevolgen van de oorlog in Oekraïne steeds duidelijker zichtbaar.” In maart stegen de consumptieprijzen met 7,6 procent ten opzichte van 2021.