Amerikaanse film- en tv-producties dreigen volledig stil te komen liggen: acteursvakbond en studio’s vinden geen akkoord

“Na meer dan vier weken onderhandelen blijft de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) - de entiteit die de grote studio’s en streamers vertegenwoordigt, waaronder Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony en Warner Bros. Discovery - niet bereid om een eerlijk akkoord te sluiten over de belangrijkste kwesties die essentieel zijn voor SAG-AFTRA-leden”, meldt de vakbond in een verklaring. De onderhandelingscommissie van SAG-AFTRA adviseert de nationale raad om te gaan staken.

De deadline voor de onderhandelingen liep woensdag om middernacht (lokale tijd) af. De onderhandelingen gingen onder meer over de winstdeling met acteurs door streamingdiensten. Bij SAG-AFTRA zijn zo’n 160.000 acteurs en entertainmentpersoonlijkheden aangesloten. Prominente acteurs als Meryl Streep, Jennifer Lawrence en Ben Stiller hebben al aangegeven bereid te zijn om te gaan staken.

Een eventuele staking van de acteurs komt bovenop de staking van de scriptschrijvers, die zijn verenigd in de Writers Guild of America (WGA). Het is sinds 1960 niet meer voorgekomen dat de vakbonden van scriptschrijvers en acteurs in Hollywood tegelijk staken. Zowel de acteurs als de scriptschrijvers willen onder meer garanties en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).

De leden van de WGA zijn al sinds begin mei in staking. Hierdoor hebben tientallen producties vertraging opgelopen, waaronder The White Lotus, Spider-Man 4, Mission: Impossible 8, Stranger Things en The Last of Us.