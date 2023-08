Amerikaanse diplomaat op bezoek bij coupplegers Niger, die nieuwe premier benoemen

De aankondiging van Ali Mahaman Lamine Zeine als premier kwam ongeveer gelijktijdig met een bezoek van de onderminister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Victoria Nuland reisde naar Niamey om met de coupplegers te spreken. Haar bezoek was tevergeefs. De generaals die Nuland ontvingen wezen haar eis af om de democratische orde in Niger te herstellen.

Nuland zei na afloop dat de gesprekken ‘ingewikkeld waren’, maar ook ‘extreem eerlijk’. Volgens Nuland heeft ze overgebracht wat de gevolgen zijn als de VS hun financiële en militaire steun aan het land intrekken. Ze mocht niet spreken met de afgezette president Bazoum, of met de leider van de junta Abdourahamane Tiani.

Tiani heeft zichzelf nog niet uitgeroepen tot president, maar de junta heeft inmiddels wel een nieuwe premier benoemd. Lamine Zeine was eerder enkele jaren minister van Economische Zaken en Financiën in het kabinet van ex-president Mamadou Tandja, die in 2010 werd afgezet. Tot voor kort was hij als econoom verbonden aan de Afrikaanse Ontwikkelingsbank in Tsjaad.

Ecowas vergadert donderdag verder

Eind juli zette het legerde pro-Westerse president Mohamed Bazoum af en schortte de grondwet op. De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) reageerde daarop met harde economische sancties tegen Niger. Het landenblok stelt zich hard op ten aanzien van de staatsgreep in Niger omdat het land door zijn uranium- en olievoorraden én cruciale rol in de strijd tegen jihadistische bewegingen van belang is voor de VS, Europa, China en Rusland.

Ook legde de Ecowas Niger vorige week zondag een deadline van een week op om de democratisch verkozen president Bazoum weer laten regeren. Als dat niet zou gebeuren, zou de Ecowas mogelijk militair ingrijpen in het land. Die deadline verstreek zondag, maar tot militair ingrijpen is het nog niet gekomen. De Ecowas-lidstaten bespreken donderdag de verdere gang van zaken in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja.

De Verenigde Staten lijken een militaire interventie van Ecowas niet openlijk te steunen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bestaat er ‘geen twijfel dat diplomatie de beste manier is om deze situatie op te lossen’.