Amerikaanse concurrentiewaakhond opent onderzoek naar bedrijf achter ChatGPT

OpenAI heeft van de Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC een verzoek van twintig pagina’s dik gekregen. Daarin vraagt het overheidsagentschap onder meer informatie over hoe het bedrijf omgaat met de risico’s van zijn AI-modellen, waarvan ChatGPT ondertussen wereldwijd het bekendste is. De FTC stelt zich de vraag of OpenAI zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke of misleidende praktijken.

Concreet moet OpenAI een gedetailleerd overzicht bezorgen van alle klachten die hebben geleid tot “reputatieschade” voor consumenten, omdat ChatGPT “valse, misleidende, kleinerende of schadelijke” uitspraken heeft gedaan.

Ook verwacht de FTC inzicht in de veiligheidssystemen van het bedrijf. Die vraagt komt er nadat in maart door een bug in het systeem zowel betalingsgegevens als gespreksgeschiedenissen zichtbaar waren voor andere gebruikers.

Al enkele maanden zijn er vragen over de risico’s die de opmars van artificiële intelligentie met zich meebrengt. Ook botst de nieuwe technologie soms al met bestaande wetten. Zo is ChatGPT in Italië een tijd offline gehaald omdat het in strijd zou zijn met de Europese privacywetgeving. Dat leidde tot een functie voor leeftijdsverificatie en de mogelijkheid voor Europese gebruikers om te verhinderen dat hun input wordt gebruikt voor het trainen van het AI-model.

In de Amerikaanse Senaat heeft de Democratische meerderheidsleider Chuck Schumer al opgeroepen tot “uitgebreide wetgeving” en bedrijven die bezig zijn met artificiële intelligentie zijn ook zelf vragende partij om de ontwikkeling af te remmen en voor meer regelgeving. Tijdens een hoorzitting in de Senaat pleitte ook Sam Altman, de topman van OpenAI, daar al voor. “Mijn grootste angst is dat mijn sector de wereld schade berokkent”, zei hij in mei.

FTC en OpenAI hebben nog niet openlijk gereageerd op het verzoek. Wie wel van zich laat horen, is Elon Musk. Hij zegt dat de concurrentiewaakhond “absurd veel verder is gegaan dan het wettelijk bepaald is in het mandaat van het Congres”.