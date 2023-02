Amerikaanse componist en songwriter Burt Bacharach overleden op 94-jarige leeftijd

BUrt Bacharach stierf een natuurlijke dood thuis in Los Angeles, zegt zijn publicist Tina Brausam aan The Washington Post.

Bacharach heeft sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw tal van top-10-hits op zijn palmares, zoals ‘What’s New Pussycat?’ van Tom Jones, ‘The Look of Love’ van Dusty Springfield, ‘Make It Easy on Yourself’ van The Walker Brothers en ‘Do You Know the Way to San Jose’ van Dionne Warwick.

In zijn carrière won hij zes Grammy’s en drie Oscars.