Amerikaanse centrale bank verhoogt opnieuw rente: vierde rentestap dit jaar

De kans op een forse rentestap nam eerder deze maand flink toe nadat de inflatie in de grootste economie van de wereld wel iets afkoelde, maar veel minder dan waar door kenners in doorsnee rekening mee werd gehouden. De eerdere pogingen van de Fed om de hoge inflatie te beteugelen leken daarmee nog niet helemaal het gewenste effect te hebben. Door de verhoging staan de rentetarieven tussen de 3 en en 3,25 procent. De Fed voorspelt nu dat de rente eind dit jaar 4,4 procent zal bedragen. Daarmee lijkt een volgende rentestap met 0,75 procentpunt aanstaande. De beleidsmakers denken dat de rente volgend jaar zal stijgen tot 4,6 procent.

Beleggers vrezen dat de sterke renteverhogingen door de centrale banken een wereldwijde recessie zullen veroorzaken. Beleidsmakers hebben eerder gezegd de pijn te nemen van economische vertraging door de rentestappen. Veel aandacht zal uitgaan naar de toelichting van Fed-baas Jerome Powell.

In een verklaring vanavond na een tweedaagse bijeenkomst in Washington herhaalde de Fed dat het “zeer alert is op inflatierisico’s”. De centrale bank zei ook dat verdere verhogingen van de rente gepast zullen zijn” en “is vastbesloten om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent”.

Het besluit om de rente te verhogen was unaniem. Powell en zijn collega’s, werden eerder bekritiseerd omdat ze aanvankelijk traag reageerden op de toenemende prijsdruk. Die achterstand is door het “agressieve beleid” ingehaald. De laatste keer dat de Fed de rente met een dergelijk tempo omhoog gooide was vier decennia geleden onder toenmalig Fed-baas Paul Volcker.