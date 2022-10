Amerikaanse basketbalster Brittney Griner blijft in Russische cel: rechtbank verwerpt genadeverzoek

Griner werd in augustus in Rusland veroordeeld tot negen jaar cel en een boete van 1 miljoen roebel (ongeveer 17.000 euro) wegens bezit en smokkel van cannabisproducten. Het ging om cannabisolie die ze bij zich had als vulling voor een e-sigaret, die ze naar eigen zeggen gebruikt om medicinale redenen. Ze gaf toe dat het fout was om die mee te nemen naar Rusland en bood daarvoor haar excuses al aan.

De atlete ging in beroep tegen de uitspraak. Bij de start van de beroepszaak hoopte Griner tevergeefs op verandering in haar situatie. “Ik hoop echt dat de rechtbank dit vonnis zal aanpassen omdat het zeer, zeer stressvol en zeer traumatiserend is geweest voor mijn mentale en psychologische toestand”, zei Griner, die via videoverbinding deelnam aan het proces.

Brittney Griner moest het proces volgen via videoverbinding. Beeld AFP

De rechtbank besloot om het originele vonnis “ongewijzigd te laten”, zei rechter Elena Vorontsova. Wel zou de rechtbank rekening houden met de maanden die Griner al in de gevangenis heeft doorgebracht en elke dag van haar detentie als anderhalve dag tellen. De Amerikaanse zit sinds maart vast.

Griner werd in Moskou gearresteerd kort voor de Russische aanval op Oekraïne. Vanwege de spanningen gingen de Amerikaanse autoriteiten hier eerst discreet mee om, maar begin maart maakten ze de zaak openbaar.

Gevangenenruil

Griner is een van de beste basketbalsters van de wereld. Ze won twee keer goud op de Olympische Spelen en is ook in de WNBA een belangrijke speler voor Phoenix Mercury. Ze was naar Moskou gevlogen omdat ze tussen de Amerikaanse basketbalseizoenen door zou gaan spelen voor een Russisch team.

Haar opsluiting heeft tot veel verontwaardiging geleid in de Verenigde Staten en de sportwereld. President Joe Biden noemde de veroordeling “onaanvaardbaar” en riep Rusland op haar zo snel mogelijk vrij te laten. Begin augustus was er sprake van dat Griner misschien betrokken zou worden bij een gevangenenruil tussen Rusland en de Verenigde Staten, maar dat is tot op heden niet gebeurd.