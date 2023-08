Nieuws 1935-2023

Amerikaans regisseur William Friedkin (87), bekend van ‘The Exorcist’ en ‘The French Connection’, overleden

Regisseur William Friedkin. Beeld AP

De Amerikaanse regisseur William Friedkin, bekend van films als The Exorcist en The French Connection, is overleden in Los Angeles. Dat heeft zijn echtgenote gemeld aan de Hollywood Reporter. Friedkin werd 87 jaar.