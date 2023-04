Amerikaans president Joe Biden wil zich opnieuw kandidaat stellen in 2024

“Ik ben van plan opnieuw op te komen... maar we zijn nog niet klaar het officieel aan te kondigen”, zo zei hij in een interview voor het programma Today op NBC.

Over de kwestie wordt al maandenlang gespeculeerd, vooral met het oog op Bidens hoge leeftijd. Biden is nu al veruit de oudste president ooit van de Verenigde Staten: bij het begin van zijn ambtstermijn was hij 78, acht jaar ouder dan de vorige recordhouder Donald Trump. Die was 70 toen hij in 2017 de eed aflegde.

Indien hij effectief opnieuw kandidaat is en de verkiezingen wint, zal Biden op het einde van zijn tweede ambtstermijn 86 zijn.