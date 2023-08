Amerikaans gerecht kreeg toestemming om ex-president Trumps Twitter-account te doorzoeken

Aangezien Twitter eerst weigerde om te voldoen aan het bevel van een rechter om het onderzoeksteam inzage te geven in Trumps Twitterberichten, werd het bedrijf tot een boete van 350.000 euro veroordeeld. Wanneer dat gebeurde, is niet duidelijk, maar een rechtbank in beroep heeft de boete voor X, zoals het bedrijf ondertussen heet, bevestigd. Daardoor is de procedure openbaar geworden.

Uit de rechtbankverslagen blijkt dat Twitter het niet eens was met de beslissing van de rechter dat het Trump niet mocht inlichten over het feit dat zijn account doorzocht ging worden. Voorlopig konden noch woordvoerders bij X, Trump zelf en speciaal aanklager Jack Smith commentaar geven op de onthulling.

Het is evenmin duidelijk welke informatie de onderzoeksrechters hoopten te vinden in Trumps account. Iedereen kan de tweets van Trump lezen, maar mogelijk gaat het om privé-berichten met andere Twitter-gebruikers of om concepten van nooit verstuurde tweets. Ook achterliggende data zoals de locatie en timing van berichten of boodschappen zou van belang kunnen zijn in het onderzoek naar Trumps pogingen de verkiezingsuitslag van november 2020 ongedaan te maken. Die pogingen culmineerden in de bestorming van het Capitool.

Trump werd vorige week officieel aangeklaagd in de zaak en wordt onder andere beschuldigd van samenzwering tegen de Amerikaanse staat. In een eerste rechtbankzitting pleitte de voormalige Amerikaanse president onschuldig.