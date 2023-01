Amerika geschokt na vrijgave beelden van fatale arrestatie Tyre Nichols

In de VS wordt geschokt gereageerd op de beelden. President Joe Biden zegt “verontwaardigd” en “diep gekwetst” te zijn. Op de beelden is te zien hoe de vijf zwarte agenten langdurig geweld gebruiken, na een banale verkeerscontrole in Memphis, in de staat Tennessee, op 7 januari. Ze gebruiken traangas tegen Nichols en geven hem elektrische schokken met een taser.

Amerikaanse media die de beelden bestudeerden, hebben meer details. Zo meldt CNN dat Nichols in vier minuten tijd negen keer werd geraakt. The Washington Post stelt dat hij twee schoppen, vijf klappen en twee tikken met een wapenstok in zijn gericht kreeg. Volgens de krant duurde het na de arrestatie nog 22 minuten voordat een ambulance arriveerde. De Britse BBC meldt dat op dat moment bloed op het hoofd van Nichols was te zien. Wat voorafging aan het moment dat de auto van Nichols werd gestopt, blijkt niet uit de video’s.

Amerikaanse media verwachten dat de vrijgegeven videobeelden, die ongeveer een uur duren, als schokkend kunnen worden ervaren en verschillende steden maken zich op voor protesten vanwege de beelden. Vrijdag vonden al manifestaties plaats in meerdere steden, waaronder Washington, New York en Memphis.

De dood van Nichols is volgens de president “een pijnlijke herinnering aan de diepe angst en het trauma, de pijn en de uitputting die zwarte Amerikanen nog elke dag ervaren”. Biden voegde eraan toe dat zijn gedachten zijn bij de familieleden van Nichols, met wie hij eerder op de dag sprak. Ze verdienen volgens Biden “een snel, volledig en transparant onderzoek” naar de gebeurtenissen. Donderdag kregen vijf zwarte agenten, die al ontslagen waren wegens buitensporig geweld, te horen dat zij worden aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling.

Biden benadrukte verder dat de nabestaanden van Nichols om vredige protesten hebben gevraagd, een wens die hij zelf ook steunt. “Wie gerechtigheid zoekt, moet geen toevlucht nemen tot geweld of vernielingen”, aldus de president. Biden had ook een telefoongesprek met de moeder van Nichols.