American football-legende, acteur en activist Jim Brown (87) overleden

“Met diep verdriet moet ik delen dat mijn man, Jim Brown, is overleden”, schrijft Monique Brown. “Hij is vredig overleden in ons huis in L.A. Voor de wereld was hij een activist, acteur en football-ster. Voor onze familie was hij een geliefde en geweldige man, vader en grootvader. Onze harten zijn gebroken...”

Brown speelde van 1957 tot 1965 voor het team de Cleveland Browns en wordt nog altijd gezien als een van de beste ‘running backs’ uit de National Football League (NFL). Hij werd in 2002 door The Sporting News uitgeroepen tot beste professionele American footballer ooit.

Jim Brown in 1965 op 32-jarige leeftijd in actie voor de Cleveland Browns tegen de New York Giants in 1965. Beeld AP

Na zijn sportcarrière speelde Brown in verschillende films en series, waaronder The Dirty Dozen (1967), 100 Rifles (1969) met Raquel Welch en Burt Reynolds, The Running Man (1987), Mars Attacks! (1996) en He Got Game (1998) en werd hij activist. Hij startte een belangenvereniging voor zwarte ondernemers en richtte een stichting op die als doel had bendeleden te begeleiden om ze zo van de straat te halen en een nieuw leven te laten beginnen.

Jim Brown in augustus 1965 met bokslegende Muhammad Ali op de set van de film ‘The Dirty Dozen’, waar Ali een bezoek bracht. Beeld AP

Veel beroemdheden uit de Amerikaanse sportwereld, zoals NBA-ster LeBron James en NBA-legende Kareem Abdul-Jabbar deelden vrijdag hun medeleven. Ook voormalig president Barack Obama reageerde. “Ik ben te jong om me Jim Browns tijd als speler te herinneren, maar ik weet wat hij heeft betekend. Een van de grootste football-spelers ooit, een acteur en een activist die zich geregeld uitsprak over burgerrechten en andere zwarte atleten opriep hetzelfde te doen.”