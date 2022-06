Amber Heard schuldig bevonden aan smaad tegen Johnny Depp: actrice moet 15 miljoen dollar schadevergoeding betalen

Depp wint de aanklacht wegens laster tegen Amber Heard. De jury heeft vooral in het voordeel van Depp geoordeeld: de actrice heeft hem in het Washington Post-artikel belasterd volgens de jury. De actrice moet een schadevergoeding van 15 miljoen dollar (ongeveer 14,1 miljoen euro) betalen aan Depp. Maar ook Depp werd op zijn beurt schuldig bevonden aan laster ten opzichte van zijn ex-vrouw. Hij moet een schadevergoeding van 2 miljoen dollar (ongeveer 1,8 miljoen euro) betalen aan Heard.

Depp was bij de voorlezing van het verdict niet in de rechtszaal aanwezig “vanwege voor het proces gemaakte afspraken in verband met het werk.” Hij zou de uitspraak vanuit het Verenigd Koninkrijk aanhoren.

Waar gaat de zaak Depp-Heard over?

Acteur Johnny Depp sleepte ex-vrouw Amber Heard voor de rechter nadat zij in 2018 een opiniestuk schreef voor de Amerikaanse krant The Washington Post. Daarin zei ze dat ze een slachtoffer is van huiselijk geweld. Hoewel Depp niet bij naam werd genoemd, zou het volgens de 58-jarige acteur voor lezers overduidelijk zijn dat het over hem ging. Dit stuk, zegt hij, schaadde zijn reputatie, waardoor hij rollen verloor in de Fantastic Beasts - en Pirates Of The Caribbean-films. Daarvoor eiste hij zo’n 50 miljoen dollar (ongeveer 46 miljoen euro) schadevergoeding. Heard spande een tegenzaak aan voor 100 miljoen dollar.

Op sociale media leeft de zaak enorm en werd er vanaf de eerste dag flink gespeculeerd over wie deze zaak ging winnen.