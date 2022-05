Amber Heard neemt het woord in proces met Johnny Depp: ‘Hij schreeuwde naar me en sloeg me’

Waar gaat de zaak Depp-Heard over? Johnny Depp (58) beweert dat zijn ex-vrouw zijn reputatie en carrière heeft geruïneerd nadat ze in december 2018 een opiniestuk in de Washington Post schreef waarin ze beweerde dat ze in 2016 slachtoffer was van huiselijk geweld, zonder haar voormalige echtgenoot bij naam te noemen. Hij eist 50 miljoen dollar schadevergoeding. Dat is het bedrag dat hij met zijn rollen zou hebben verdiend als hij niet door de filmstudio’s aan de deur was gezet. De 36-jarige actrice, die speelde in de Hollywood-blockbusters Justice League en Aquaman, heeft een tegeneis van 100 miljoen dollar ingediend. Ze beweert dat ze fysiek misbruikt en mishandeld werd sinds ze elkaar voor het eerst ontmoetten in 2009 en tijdens hun huwelijk, dat slechts twee jaar duurde, van 2015 tot 2017.

Er werd reikhalzend uitgekeken naar haar getuigenis op de veertiende dag van het geruchtmakende proces in de rechtbank van Fairfax, in de buurt van de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C., dat live wordt uitgezonden op televisie en sociale media.

“Ik kan nauwelijks de woorden vinden om te beschrijven hoe pijnlijk, hoe verschrikkelijk het voor mij is om hier te zitten en het allemaal opnieuw te beleven”, verklaarde ze aan het begin van haar getuigenis.

Heard beschreef Depp als “de liefde van haar leven”, maar ook als een man die gewelddadig werd door alcohol- en drugsgebruik. “Hij trok me bij mijn haar, bij mijn arm, greep mijn gezicht. Hij schreeuwde naar me. Hij gooide dingen kapot naast me en sloeg me. Het begon met herhaaldelijke klappen”, vertelde Heard.

Eerste keer

De 36-jarige actrice werd door haar advocaat Elaine Bredehoft gevraagd of ze zich nog de eerste keer kon herinneren dat ze een klap kreeg, waarop Heard antwoordde “dat dat moment mijn leven veranderd heeft”.

Volgens Heard had ze een normaal gesprek met Depp, totdat ze hem vroeg naar een tatoeage op zijn lichaam dat moeilijk te lezen was. Toen de acteur het haar uitlegde begon ze te lachen, waarop Depp volgens haar explodeerde. “Zo simpel was het. Ik moest lachen omdat ik dacht dat hij een geintje maakte, maar toen sloeg hij me in mijn gezicht. Ook toen lachte ik, omdat ik niet wist wat ik moest doen. Ik was er echt van overtuigd dat het het grapje was. Ik keek hem aan, wachtend op een reactie, maar die kwam er niet. Want het was geen grapje.”

Vervolgens zou Depp haar nog een keer geslagen hebben, nadat hij haar een ‘funny bitch’ had genoemd. “Toen was het wel duidelijk dat het geen grap betrof. Ik had gedacht dat ik wel een reactie zou geven maar als vrouw zijnde ben ik nog nooit op zo’n manier geslagen. Ik ben een volwassene en zit naast de man van wie ik houd, die me zonder reden een klap geeft.”

‘Ik wilde hem niet verlaten’

Heard raakte emotioneel tijdens haar verklaring en vertelde dat ze na de klap die Depp haar gaf op de grond viel. “Ik had zo graag gewild dat hij zei dat het een grapje was. Want het deed me fysiek geen pijn, ik wilde hem ook niet verlaten. Ik wilde niet in deze realiteit zijn. Ik wilde niet dat de man van wie ik hield zo was, want dan kun je niet meer terug. Ik ben niet dom. Je kan geen vrouw slaan, je kan geen man slaan, je kan niemand slaan.”

Huilend verklaarde Heard terwijl ze naar de juryleden keek: “Ik wist dat het fout was en dat ik hem moest verlaten. En dat brak mijn hart. Ik zou willen dat ik hier zat en kon zeggen dat ik voor mezelf opkwam en de deur uit ben gelopen.” Vervolgens vertelde ze dat Depp begon te huilen na wat hij haar had aangedaan en haar beloofde “het nooit meer te doen”.

Daarna verdween Depp voor een tijdje, waarna hij terugkwam en verklaarde “voorgoed te zullen stoppen met drugs en alcohol”. Maar Depp herviel telkens, aldus de actrice. Heard vertelde ook dat Depp haar in 2013 seksueel misbruikte, maar dat ze toch besliste om bij hem te blijven. “Ik wou hem niet verlaten, ik wou dat het beter met hem ging.”

Vorige week liet Depp tijdens zijn verhoor weten “mevrouw Heard nooit geslagen te hebben”. De acteur verklaarde eveneens überhaupt nog nooit een vrouw geslagen te hebben.