Ambassadeur van WK voetbal in Qatar noemt homoseksualiteit ‘geestelijke schade’

Khalid Salman is een gewezen Qatarese international. Hij treedt momenteel op als ambassadeur voor het komende WK voetbal, dat van 20 november tot 18 december plaatsvindt in Qatar. Zijn gesprek met ZDF wordt dinsdagavond uitgezonden, maar de zender heeft al een fragment vrijgegeven.

🇶🇦🗯 Khalid Salman, embajador de #Qatar2022, sobre la homosexualidad en una entrevista para la TV alemana, ZDF



"Tienen que aceptar nuestras reglas aquí. La homosexualidad es una desviación mental"



😠😠😠😠😠



pic.twitter.com/5sr5CHp1L6 — El Larguero (@ellarguero) 8 november 2022

“Het belangrijkste is dat iedereen zal aanvaarden dat ze naar hier komen. Maar ze zullen onze regels moeten accepteren”, verklaart Salman tijdens het interview wanneer het onderwerp homoseksualiteit aan bod komt. Dat is “haram” (onrein), zegt hij voorts over homoseksualiteit. “Waarom is het haram, omdat het een geestelijke schade is”, vervolgt Salman, waarop een persverantwoordelijke het gesprek onderbreekt.

De Qatarese emir Tamim bin Hamad al-Thani had op 21 september nog verklaard dat alle supporters “zonder discriminatie” welkom zouden zijn tijdens het WK voetbal. Die boodschap leek toen bedoeld om de voetballiefhebbers uit de lgbtqi+-gemeenschap gerust te stellen. Homoseksualiteit is namelijk verboden in de Golfstaat. Maar de organisatoren van het WK voetbal hebben al meermaals benadrukt dat koppels van hetzelfde geslacht geen problemen zullen ondervinden tijdens het toernooi.

Verschillende Europese landen hebben al aangekondigd dat hun aanvoerder een regenboogband met de boodschap “One Love” zal dragen, ter ondersteuning van een antidiscriminatiecampagne.

Lees ook ‘I love Qatar’: regering hoopt publieke opinie te beïnvloeden met grootscheeps pr-offensief

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter zei eerder op de dag ook al spijt te hebben van de keuze voor Qatar voor het WK voetbal 2022. “Het ging om een foute keuze en ik droeg daar toen de verantwoordelijkheid voor als voorzitter van de FIFA.”

Aanvankelijk wilde het uitvoerend comité van de wereldvoetbalbond het WK van 2018 toekennen aan Rusland en dat van 2022 aan de Verenigde Staten, zegt Blatter. “Dat zou een gebaar van vrede geweest zijn als die twee politieke tegenstanders het WK na elkaar georganiseerd zouden hebben”, aldus de 86-jarige Zwitser, die zelf in 2015 onder druk opstapte en vervolgens een jarenlange schorsing door de FIFA kreeg opgelegd wegens het overtreden van tal van ethische regels.

Volgens Blatter hebben “belangrijke stemmen” Qatar destijds naar voren geschoven om het WK van 2022 toegewezen te krijgen.