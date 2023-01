Amazon Prime zet Jeremy Clarkson aan de deur na omstreden column over Meghan Markle

Ingewijden vertellen aan het doorgaans goed geïnformeerde vakblad Variety dat er na de al geplande of opgenomen seizoenen van de series The Grand Tour en Clarkson’s Farm geen vervolg komt.

Voor Clarkson’s Farm zou dat betekenen dat het programma stopt na het derde seizoen, dat volgend jaar wordt verwacht. De allerlaatste afleveringen van The Grand Tour zijn naar verluidt eind volgend jaar te zien. The Grand Tour, een soort spin-off van Clarksons eerdere BBC-autoprogramma Top Gear, is volgens Variety een van de populairste titels van Amazon Prime.

Het nieuws komt naar buiten op dezelfde dag dat Clarkson een nieuwe spijtbetuiging publiceert. Hij schrijft op Instagram onder meer dat hij in een e-mail persoonlijk zijn excuses heeft aangeboden aan Harry en Meghan.

Clarkson schreef in zijn column in The Sun over zijn haat voor Meghan. Zijn uitspraken leverden duizenden klachten op. Daarnaast riepen ruim zestig Britse parlementsleden in een brief aan de tabloid op om actie te ondernemen tegen de presentator. The Sun bood excuses aan en haalde de column offline.