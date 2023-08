Alweer goud! Lotte Kopecky wint puntenkoers op WK in Glasgow

Lotte Kopecky heeft haar status als topfavoriete in de puntenkoers op het WK wielrennen in het Schotse Glasgow helemaal waargemaakt en pakt goud in de puntenkoers.

Beeld Photo News

De 27-jarige pakte na 100 ronden (25 kilometer) en tien sprints goud met 39 punten, acht meer dan de Australische Georgia Baker en 25 meer dan de Japanse Tsuyaka Uchino. De Britse Neah Evans, de uittredende wereldkampioene in de puntenkoers, leek lange tijd uitzicht te hebben op het brons, maar moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een vijfde plaats (9 punten).

Zondag sloot Kopecky haar eerste wedstrijd op de wielerbaan af met goud in de afvallingskoers, en ze zorgde zo voor de eerste Belgische wereldtitel op dit Super-WK. Kopecky pakte in 2021 de wereldtitel in de puntenkoers en in 2022 de Europese titel.

Lotte Kopecky. Beeld Photo News