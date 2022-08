▶ Alweer geval van politiegeweld in de VS: drie agenten slaan verdachte in elkaar in Arkansas

Bekijk hier de video. Opgepast: schokkende beelden.

Op zondagavond arresteerden drie agenten een verdachte in de Amerikaanse staat Arkansas, aan de grens met Oklahoma. Hij zou in een naburige stad de bediende van een tankstation bedreigd hebben. De manier waarop de arrestatie verlopen is, botst echter op heel wat kritiek. Zo gaf een agent de man vuistslagen en duwde zijn hoofd herhaaldelijk tegen het voetpad. Een andere agent gaf hem kniestoten in de onderrug terwijl de derde de verdachte in bedwang hield.

Bij zijn arrestatie werkte de verdachte aanvankelijk mee, maar vervolgens probeerde hij de agenten aan te vallen, wat leidde tot de confrontatie die te zien is op de beelden. Dat zegt Jimmy Damante, de lokale politiecommissaris, tegen journalisten van de Amerikaanse zender CNN.

De verdachte zou de 27-jarige Randall Worcester uit South Carolina zijn. Hij wordt beschuldigd van geweldpleging, verzet bij arrestatie, het in bezit hebben van een instrument van een misdrijf en terroristische bedreiging. Dat blijkt uit verklaringen van de staatspolitie. Na de arrestatie is hij naar het ziekenhuis gebracht, momenteel zit hij in de gevangenis.

Schorsing

De betrokken agenten zijn inmiddels geschorst. Er loopt ook een onderzoek naar de arrestatie. “Onze politiediensten nemen deze onderzoeken zeer serieus houden al hun agenten verantwoordelijk voor hun daden”, aldus de lokale politie. De gouverneur van Arkansas, Asa Hutchinson, zei zondagavond op Twitter dat het “incident zal worden onderzocht op grond van het videobewijs en het verzoek van de openbare aanklager”.