Alweer een Russische magnaat overleden na ‘val uit raam’

Pavel Antov was de oprichter van Vladimir Standard, een van de grootste worstenbedrijven van Rusland, en hij was ook partijgenoot van Vladimir Poetin. Volgens buitenlandse media was hij op reis in India om zijn 66e verjaardag te vieren toen hij dood werd aangetroffen voor het Hotel Sai International in Rayagada, een district in de zuidelijke deelstaat Odisha.

Volgens het Indiase NDTV vermoedt de politie dat hij uit het leven is gestapt omdat een vriend van hem een week eerder levenloos werd aangetroffen in hetzelfde hotel. Het ging toen om Vladimir Bidenov die, omringd door lege wijnflessen, werd gevonden op zijn hotelkamer.

De worstenmagnaat was bovendien ook voorzitter van de landbouwcommissie in de Russische regio Vladimir en hij was volgens het Russische Forbes de best verdienende wetgever van het land, met een jaarinkomen van bijna 150 miljoen euro.

Het overlijden is opvallend omdat er dit jaar al meerdere Russische toplui zijn overleden na een ‘val uit het raam’. Antov had in juli overigens nog kritiek geuit op de oorlog in Oekraïne. Op zijn sociale media noemde hij de Russische raketaanvallen op Kiev “terrorisme” en verwees hij naar berichten over een meisje dat uit het puin gehaald moest worden nadat haar huis was beschoten.

Kort daarna verontschuldigde Antov zich wel voor de post en beweerde de worstenmagnaat dat het bericht door iemand anders was geplaatst. Hij zei dat hij “een aanhanger van de president en een patriot” was en “de doelen deelde” van de oorlog in Oekraïne.

Volgens Alexei Idamkin, de Russische ambassadeur in Calcutta, was er geen sprake van kwaad opzet, zo meldt hij bij persagentschap Tass .