Alweer brutaal politiegeweld in VS: politie schiet man zonder benen dood

Bekijk: politie achtervolgt rolstoelgebruiker

Anthony Lowe (36) werd afgelopen donderdag door agenten gedood in Huntington Park, een stad in het zuiden van Los Angeles. Op smartphonebeelden is een deel van het incident vastgelegd: Lowe ligt op de stoep naast zijn rolstoel en lijkt te vluchten terwijl twee agenten hem met getrokken wapens benaderen. De agenten volgen Lowe, maar de video legt de schietpartij niet vast. De politie bevestigt wel dat de agenten tasers gebruikt hebben, en toen die ‘geen effect hadden’ hebben ze de man neergeschoten. Hij werd ter plaatse doodverklaard.

Volgens de politie van Huntington Park reageerden de agenten op een melding van een steekpartij, gepleegd door iemand in een rolstoel. Vervolgens kwamen ze op straat rolstoelgebruiker Lowe tegen en probeerden ze hem aan te houden. De 36-jarige man zou de bevelen genegeerd hebben en zelfs gedreigd hebben om het mes naar de agenten te gooien. Volgens een politiewoordvoerder werden er uiteindelijk tien kogels afgeschoten. De agenten van de betrokken afdeling dragen geen camera’s, maar de sheriff van LA onderzoekt de zaak nu.

De familie van Lowe eist dat de betrokken agenten worden ontslagen en aangeklaagd voor moord. “Ik ben er kapot van, en ik ben woedend”, vertelt Lowes jongere zus Tatiana aan The Guardian. “Ik kan gewoon niet begrijpen waarom ze iemand in een rolstoel zoiets aandoen. Leg me uit wat de reden was om een man zonder benen neer te schieten.”

De dood van Lowe komt te midden van een nationale storm rond de dodelijke arrestatie van Tyre Nichols (29). Die kwam in januari om het leven na een brutale en gewelddadige arrestatie.

Lowe was een vader van twee kinderen en een van acht broers en zussen in een hecht gezin, en hij had het de laatste tijd moeilijk nadat zijn beide benen geamputeerd moesten worden, aldus zijn familie.