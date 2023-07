▶ ‘Als je écht overprikkeld bent, heb je geen controle meer over je gedrag’: beluister hier alle 8 afleveringen van de podcast ‘Mensenkennis’

Wie ben ik, wie is de ander en hoe verhouden wij ons tot elkaar? In de podcastserie Mensenkennis nam bestsellerauteur Fleur van Groningen acht weken lang een deugddoende duik in de menselijke psyche. Van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit tot doorgeeftrauma en codependentie. Beluister hier alle afleveringen.

Lees ook In nieuwe podcast wil Fleur van Groningen zichzelf en anderen beter leren begrijpen: ‘Vaak zijn we een onechte versie van onszelf’

Wat is hoogsensitiviteit, hoe kenmerkt het zich en wat zijn de voor- en nadelen? In deze aflevering praat Fleur van Groningen met Esther Bergsma, expert hoogsensitiviteit, sociaal-wetenschappelijk onderzoekster en auteur van vijf boeken, waaronder Het hoogsensitieve brein. Ook voormalig radio- en televisiepresentatrice Eva Daeleman is te gast. In deze aflevering vertelt ze openhartig over hoogsensitief zijn als vrouw, partner, dochter en moeder.

Beluister de aflevering.

Wat is hoogbegaafdheid, hoe vaak komt het voor en hoe herken je het? In deze aflevering praat Fleur van Groningen met klinisch psychologe Elke Beliën, die uitzonderlijk hoogbegaafd is. Ook Toon Hens schuift aan. Hij weet sinds een kleine twee jaar dat hij hoogbegaafd is en vertelt dat zijn levensparcours allesbehalve vanzelf is verlopen. Veel hoogbegaafden zijn eenzaam, kampen met hevige angsten en kunnen als kind getraumatiseerd raken als hun omgeving te weinig begrip opbrengt.

Beluister de aflevering.

Hoe ontstaat trauma, hoe herken je het en hoe kan je ervan herstellen? In deze aflevering praat Fleur van Groningen met voormalig psychiater en auteur Bram Bakker, voor wie ‘oud zeer’ – de dingen die je als kind echt nodig had maar niet kreeg – wellicht het kwalijkste gif is. Als getuige is Sofie Verstraete te gast. Zij is herstellende van complex trauma uit haar kindertijd. De boodschap mag duidelijk zijn: we mogen trauma niet blijven negeren, niet als mens en niet als maatschappij.

Beluister de aflevering.

Ben jij veilig of onveilig gehecht? En waarom is het zo belangrijk om dit te weten? In deze aflevering spreekt Fleur van Groningen met klinisch psychologe Alice Braham, gespecialiseerd in emotieregulering. Terwijl zij ons wegwijs maakt in het boeiende landschap van onze hechtingsstijlen, reflecteert Deborah Seymus op haar kindertijd en hoe die haar woelige relatieparcours nadien verregaand heeft beïnvloed. Deborah is journaliste voor De Morgen en auteur van het boek Vijftig piemels later, waarin ze zowel op ludieke als schrijnende wijze een verband legt tussen haar toxische relaties en jeugdtrauma’s.

Beluister de aflevering.

Het trauma dat je meedraagt, hoeft niet het jouwe te zijn. Je kunt fysieke of emotionele klachten ontwikkelen ten gevolge van ‘doorgeeftrauma’: de ongenezen pijn van je voorouders. Die kan het gevolg zijn van migratie, oorlog, de holocaust... Maar ook minder extreme trauma’s worden vaak naar volgende generaties doorgeschoven. Denk aan toxische relatiepatronen of dagelijkse, racistische vernederingen. In deze aflevering spreekt Fleur van Groningen met klinisch psychologe, systeemtherapeute en auteur Birsen Taspinar, een Vlaamse van Turkse afkomst. Zij houdt zich al vijftien jaar met (transgenerationeel) trauma bezig. Als getuige is kunstenaar en auteur Carmen van Geffen te gast. Zij is van Nederlands-Indonesische origine en had zelf lang allerlei onverklaarbare klachten die niet in verhouding waren met haar eigen leven, en uiteindelijk van doorgeeftrauma bleken te komen.

Beluister de aflevering.

Persoonlijkheidsproblematiek: als menselijke kenmerken ongezonde en schadelijke proporties aannemen. In deze aflevering gaat Fleur van Groningen dieper in op de narcistische persoonlijkheidsstoornis en spreekt ze met psychiater en psychotherapeut Dirk De Wachter, diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. Als ervaringsdeskundige vertelt psychotherapeute Maya Vaneecken over twee vroegere relaties met personen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Intussen is zij van het psychisch misbruik hersteld en blikt ze er genuanceerd op terug: ze ziet ook haar eigen aandeel in de feiten.

Beluister de aflevering.

Fleur van Groningen en Dirk De Wachter in de zesde aflevering van ‘Mensenkennis’. Beeld Marco Mertens / Bob van Mol

Wanneer je codependent bent, cijfer je jezelf weg door bovenmatig voor anderen te zorgen. Doordat je almaar met anderen bezig bent, kom je nauwelijks tot zelfzorg. Dit kan leiden tot faalervaringen, een negatief zelfbeeld en een verlammende onzekerheid. In deze aflevering spreekt Fleur van Groningen met therapeute, verslavingscounselor en auteur Claudia Krumme. Zij werkt met mensen die worstelen met codependentie, narcistisch misbruik en relatie- en liefdesverslaving. Ook Tiny Sanders schuift aan. Zij was lange tijd codependent en relatieverslaafd, maar dat gaat nu een stuk beter en ze heeft er veel uit geleerd.

Beluister de aflevering.

Er bestaat een duidelijke wisselwerking tussen voeding en mentaal welzijn. Bewust eten getuigt dus ook van een stevig staaltje mensenkennis. In deze slotaflevering spreekt Fleur van Groningen met diëtiste en gecertificeerd ‘intuïtief eten’-counselor Tina Somers. Zij ziet een duidelijk verband tussen hoe we ons voelen en wat we eten. Als getuige schuift Evi Hanssen aan, radiopresentatrice en auteur van onder meer Sinds ik niet meer drink. Sinds Evi drieënhalf jaar geleden met alcohol stopte, voelt zij zich niet alleen fysiek maar ook mentaal beduidend beter.

Beluister de aflevering.