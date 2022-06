Alle vijf beklaagden in proces-Aquino schuldig bevonden aan gijzeling met dood tot gevolg

Alle vijf beschuldigden op het assisenproces rond de dood van van Silvio Aquino zijn schuldig bevonden aan ‘gijzeling met de dood tot gevolg’. De strafmaat wordt morgen nog besproken. Ze riskeren een levenslange celstraf.

De twaalfkoppige jury in het Tongerse hof van assisen moest zich woensdag buigen over in totaal 102 schuldvragen over de feiten van 6 augustus 2015 in Maasmechelen en de feiten van 27 augustus 2015 in Opglabbeek (een deelgemeente van Oudsbergen) en Maasmechelen.

Waar gaat het proces over?

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen.

Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino.