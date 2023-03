Alle vaste ambtenaren in de Kamer kregen extraatje tot acht maandlonen

Het gaat om een zogenaamde eindeloopbaanvergoeding. Elk vastbenoemd personeelslid dat de Kamer verlaat én zijn of haar vroegste pensioenleeftijd heeft bereikt, krijgt een bonus gelijk aan vier maanden de laatst verdiende brutowedde. Wie nog blijft doorwerken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, krijgt een vergoeding van acht maanden brutowedde. De regeling bestaat sinds 1998, maar is sinds november 2022 tijdelijk opgeschort.

In een nota van 30 januari 2023 gericht aan het bureau van de Kamer plaatst de dienst boekhouding vraagtekens bij de juridische grondslag. De goedkeuring van de vergoedingen werd bovendien niet ter informatie aan het bestuurscomité noch aan het bureau voorgelegd. De parlementsleden kregen dus nooit zicht op wie welke vergoedingen uitbetaald kreeg: de betrokken ambtenaren regelden dit onderling.

Hoeveel mensen zo’n eindeloopbaanvergoeding in de afgelopen 24 jaar hebben gekregen, is niet duidelijk, maar volgens Het Laatste Nieuws gaat het om zeker honderden oud-ambtenaren. Momenteel zijn 642 vaste ambtenaren aan de slag in de Kamer.

Toch zijn er ook voordelen aan het systeem, zolang het ‘redelijk’ blijft, zegt arbeidsmarkteconoom Stijn Baert (UGent) in Het Laatste Nieuws, omdat er bij de overheid geen ‘tweede pensioenpijler’ bestaat zoals in de privé. “Voor ambtenaren met een vast contract en met lange staat van dienst vind ik het dus minder vreemd wanneer zij een eindeloopbaanbonus krijgen. Maar de geldsommen moeten wel redelijk blijven: ze moeten de vergelijking doorstaan met andere werknemers in soortgelijke situaties in andere sectoren.”