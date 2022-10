Hoeveel opladers heeft u zelf?

“Ik heb er een stuk of twintig, maar dat is beroepsmisvorming. De gemiddelde consument heeft er aan hooguit een paar genoeg. Sinds een jaar of vijf zijn er namelijk maar drie gangbaar. Merken als Samsung en Huawei gebruiken voornamelijk USB-C, oudere modellen zijn nog met een mini-USB uitgerust. Apple is het buitenbeetje: die gebruikt Lightning. Maar de situatie is in ieder geval stukken beter dan vroeger. Toen had iedere nieuwe generatie Nokia een andere oplader.”

Nu gaan we dus van drie naar één. Daar is lang over gebakkeleid. Had het niet al eerder gekund?



“Ik denk dat vooral Apple tegenstander was. Voor hen is het namelijk een verdienmodel. Snoertjes die haast niks kosten om te maken, verkochten zij voor 25 euro. Dat zal nu voorbij zijn. Waar mensen voorheen een dure ‘Lightning naar HDMI’-kabel nodig hadden (te gebruiken om bijvoorbeeld het scherm te projecteren, MS) kunnen ze nu kiezen voor een goedkoper alternatief.”

Weg met de rommellade vol snoeren dus.

“Daar wil ik een kanttekening bij plaatsen. Alle opladers zien er binnenkort hetzelfde uit, maar dat wil niet zeggen dat ze hetzelfde zijn. De opladers hebben verschillende voltages. Je kan het vergelijken met tanken: de slangen van diesel en benzine lijken op elkaar, toch zou ik die twee niet door elkaar halen.

“Sommige opladers zijn geschikt voor grote apparaten. Andere voor kleine. Als je dat door elkaar haalt, kan het gebeuren dat het apparaat traag of zelfs niet oplaadt. Dat zal gebeuren als je bijvoorbeeld je laptop oplaadt met de oplader die standaard bij de smartphone zit. Die is daar simpelweg niet krachtig genoeg voor.

“Het Europees Parlement heeft besloten dat de oplader niet meer standaard wordt bijgeleverd. Dat vinden wij geen goede zaak. In de toekomst moet de consument zelf gaan uitzoeken welke oplader hij het beste voor welk apparaat gebruikt. Die heeft daar over het algemeen niet de kennis voor. In principe is het een goede zaak dat er straks één type is, maar met deze implementatie zijn wij ontevreden.”

Roy Metz: 'Sommige opladers zijn geschikt voor grote apparaten. Andere voor kleine. Als je dat door elkaar haalt, kan het gebeuren dat het apparaat traag of zelfs niet oplaadt.’ Beeld rv

Wat gebeurt er als je juist een te ‘sterke’ oplader gebruikt. Ontploft de boel dan?

“Nee, dat zal niet zo gauw gebeuren. In principe ‘communiceren’ de oplader en het apparaat met elkaar. De oplader past de hoeveelheid stroom die hij het apparaat voert aan op het type apparaat. Een laptop krijgt dus meer stroom dan een telefoon. Maar het is wel belangrijk dat een oplader aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. Anders werkt die communicatie misschien niet goed. In dat geval kan de oplader heel warm worden, doorbranden en stuk gaan. Consumenten kopen de oplader dus het beste bij de grote, bekende merken. Daar is dat zeker in orde.”

En hoe zit het met draadloos opladen? Zit daar de toekomst in?

“Ik denk dat een bedrijf als Apple daarop gaat inzetten. Maar ook dan hebben we een waarschuwing: bij draadloos opladen warmt het toestel op en dat is niet goed voor de levensduur van de batterij.”

Wat kan de consument nu het beste doen?

“Die kan het beste een oplader van 65 watt kopen. Die is sterk genoeg voor grote apparaten. En als je die bij een groot merk koopt - zodat je zeker weet dat het aan de veiligheidsvoorschriften voldoet - kun je hem ook voor kleine apparaten inzetten. Zo’n oplader is evenwel niet erg goedkoop: je bent algauw zo’n zestig euro kwijt.”