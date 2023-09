‘Alle kansen geven om work-life balance beter te bewaken’: ook ambtenaren mogen nu voltijds werken in vier dagen

De federale regering voerde vorig jaar al de vierdaagse werkweek in voor de privésector. Concreet betekent het dat werknemers maximaal 9,5 uur per dag mogen werken. Op die manier presteren ze een volle werkweek in vier in plaats van vijf dagen. De maatregel maakte deel uit van de federale arbeidsdeal, maar gold niet voor de publieke sector.

Daar komt nu dus verandering in. Vicepremier en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter heeft daarvoor een KB klaar dat vandaag door de regering goedgekeurd wordt. Ook ambtenaren zullen dan van de vierdagenwerkweek gebruik kunnen maken.

De Sutter stipt aan dat het alvast in de privésector niet storm loopt voor de regeling. Slechts in 6 procent van de kmo’s krijgen werknemers de kans om vier dagen per week te werken. “Dat neemt niet weg dat we de mogelijkheid moeten aanbieden en ermee voorop kunnen lopen. Zo kunnen onze medewerkers hun week zelf vormgeven en kijken welke formule het best past bij hun leven.”

Nog een nieuwigheid: ambtenaren zullen ook kunnen kiezen voor een wisselende weekrooster, waarbij ze de ene week meer werken en de andere minder. De Sutter wil daarmee meer flexibiliteit gunnen aan bijvoorbeeld co-ouders die om de week voor hun kinderen zorgen.

De plannen maken deel uit van een campagne om werken voor de overheid aantrekkelijker te maken. “Op veel plekken binnen de overheid komen we vandaag handen tekort. Ik wil laten zien dat de federale overheid een werkgever is die je niet over hoofd mag zien als je werk zoekt”, aldus de groene vicepremier.