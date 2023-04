Nieuws Muziek

‘All I Want For Christmas Is You’ van Mariah Carey behoort voortaan tot cultureel erfgoed VS

Mariah Carey tijdens haar 'All I Want For Christmas Is You'-tournee in Madison Square Garden, 2019. Beeld Getty Images for MC

De bekende kersthit ‘All I Want For Christmas Is You’ van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey is toegevoegd aan het Amerikaanse culturele erfgoed. Het nummer is volgens Amerikaanse media opgenomen in de National Recording Registry, een verzameling van liedjes die voor het nageslacht bewaard moeten blijven.