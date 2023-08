Algerije tegen militair ingrijpen in Niger, Frankrijk vóór

“Een militaire interventie kan de hele Sahelregio uit balans brengen en Algerije gebruikt geen geweld tegen zijn buren”, zo verklaarde Abdelmadjid Tebboune. Ook hamerde hij erop dat er geen strategie moet worden bepaald zonder inspraak van Algerije, dat een duizend kilometer lange grens met Niger deelt.

Vrijdag maakten West-Afrikaanse leiders verenigd in de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) bekend dat zij een plan voor militaire actie klaar hebben liggen. ECOWAS heeft de coupplegers in Niger een ultimatum gegeven dat zondag afloopt. Algerije is geen lid van ECOWAS.

Franse steun

Frankrijk, dat vanwege het koloniale verleden nog altijd grote invloed heeft in West-Afrika, liet zaterdag juist nog weten mogelijk militair ingrijpen in Niger steunen. “Frankrijk steunt met standvastigheid en vastberadenheid het werk van ECOWAS om deze poging tot staatsgreep te verslaan”, liet de Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna weten in een persbericht na een ontmoeting met Ouhoumoudou Mahamadou, de premier van Niger, dat tussen 1900 en 1958 een kolonie van Frankrijk was.

Frankrijk heeft evenwel niet duidelijk gemaakt of steun aan militair ingrijpen in Niger ook een militaire bijdrage zou betekenen. Het land is de afgelopen jaren militair actief geweest in meerdere West-Afrika. Zo hebben Franse troepen onder andere steun gegeven aan de regering van Mali, een buurland van Niger, in de strijd met Islamistische militante groepen.