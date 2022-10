Alec Baldwin schikt met nabestaanden van doodgeschoten cameravrouw: ‘Opnames worden hervat in 2023’

In oktober vorig jaar schoot Baldwin per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins dood met een wapen dat diende als rekwisiet tijdens de opnames van de film Rust. De acteur wist niet dat het wapen geladen was en zei geen idee te hebben hoe een echte kogel in het wapen terecht is kunnen komen. Baldwin, het productiebedrijf, producers en crewleden waren door de familie aangeklaagd voor de dood van Halyna Hutchins omdat zij tal van regels die golden op de set en voor de industrie niet nageleefd zouden hebben.

Nu is er dus een schikking, klinkt het bij Baldwin. “Ik ben iedereen dankbaar die heeft geholpen deze tragische en pijnlijke zaak op te lossen”, schrijft de acteur op Instagram. Inhoudelijke details over de schikking zijn niet bekendgemaakt. Opvallend is dat Matthew Hutchins, de weduwnaar van Halyna, uitvoerend producent wordt en ook zal delen in de opbrengsten. “Onderdeel van deze schikking is dat de zaak wordt verworpen”, stelt hij in een verklaring aan de Amerikaanse media. “De opnames van Rust, waarvan ik nu uitvoerend producent ben, zullen met alle oorspronkelijke acteurs in januari 2023 worden hervat.”