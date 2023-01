Alec Baldwin aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag na schietincident op filmset ‘Rust’

Cameravrouw Halyna Hutchins kwam in oktober 2021 om het leven tijdens filmopnames voor de western Rust. Acteur Alec Baldwin was aan het oefenen met een revolver, die ongeladen had moeten zijn. Het wapen ging toch af en Hutchins werd dodelijk in de borst getroffen. Regisseur Joel Souza raakte gewond. Baldwin zegt niet te hebben geweten dat het wapen geladen was.

Justitie meldde eerder al op basis van onderzoek dat de revolver niet met opzet door iemand geladen was. Het was toen echter niet bekend hoe een echte kogel op de set en in het wapen heeft kunnen belanden.

“Na grondig onderzoek van het bewijsmateriaal en de wetten van New Mexico, heb ik besloten dat er voldoende bewijs is om Alec Baldwin en andere crewleden van Rust strafrechtelijk te vervolgen”, zegt procureur Mary Carmack-Altwies donderdag. “Niemand staat boven de wet en iedereen verdient gerechtigheid.”

Volgens de wet van New Mexico is onvrijwillige doodslag een misdrijf in de vierde graad waarvoor achttien maanden celstraf en 5.000 dollar geëist kan worden. Assistent-regisseur David Halls heeft geschikt in de zaak wegens nalatig gebruik van een dodelijk wapen. Hij krijgt een voorwaardelijke straf en zes maanden proeftijd, meldt Sky News.

Baldwin en de productie van de film troffen in oktober 2022 een schikking met Matthew Hutchins, de weduwnaar van de overleden cameravrouw. Hij was toen van mening dat niemand schuldig is aan de dood van zijn vrouw en sprak van een “verschrikkelijk ongeluk”. Hij zei dankbaar te zijn dat de film doorging met productie om zijn vrouw een eer te bewijzen.

Donderdag reageert de familie van Halyna Hutchins opgelucht. “We willen de sheriff van Santa Fe en de procureur bedanken voor het afronden van hun grondige onderzoek en het vaststellen dat beschuldigingen van onvrijwillige doodslag gerechtvaardigd zijn”, zegt advocaat Brian J. Panish. “Het is een troost voor de familie dat niemand in New Mexico boven de wet staat.”