Alarmerend cijfer: hoogste aantal executies in vijf jaar

In Iran steeg vorig jaar het aantal executies van 314 naar 576, een toename van 83 procent. Zeker vijf van hen zijn geëxecuteerd voor feiten die ze pleegden toen ze nog minderjarig waren. Bij de meesten ging het om drugsfeiten of moord, maar in december heeft Iran ook nog twee demonstranten geëxecuteerd, na een schijnproces. In het land braken in september protesten uit. Begin dit jaar heeft Iran trouwens nog eens twee demonstranten geëxecuteerd.

“De Iraanse autoriteiten blijven de doodstraf gebruiken als instrument voor politieke repressie”, zegt Amnesty in het rapport. De Zweeds-Iraanse Ahmadreza Djalali, gastprofessor in ons land bij de VUB, is een van de personen in een dodencel in Iran. Zijn executie werd al enkele keren aangekondigd, om vervolgens tot nader order te worden uitgesteld.

In Saudi-Arabië is in 2022 het aantal executies verdrievoudigd tot 196, het hoogste aantal dat Amnesty International in het land noteerde in 30 jaar. Het contrasteert sterk met de beloftes van modernisering door de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman.

De absolute koploper in de wereld is echter China. Daar loopt het aantal executies volgens schattingen in de duizenden, maar het precies aantal is er niet gekend, omdat de toepassing van de doodstraf in China geheim blijft.

Vijf landen hebben de doodstraf vorig jaar hervat, waaronder Afghanistan, dat na de machtsovername door de taliban opnieuw executies uitvoert. Amnesty ziet ook een sprankeltje hoop: zes landen hebben de doodstraf geheel of gedeeltelijk afgeschaft.