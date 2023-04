Alarm in Japan na nieuwe raketlancering Noord-Korea

Die waarschuwing werd later ingetrokken en gewijd aan een fout. Ook het vliegverkeer van en naar Hokkaido werd stilgelegd.

De raket kwam uiteindelijk buiten de zogeheten exclusieve economische zone van Japan in zee terecht, meldt de kustwacht van het land. Volgens de Zuid-Koreaanse legerleiding ging het om een middellange of langeafstandsraket die was afgevuurd in de buurt van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang.

Noord-Korea heeft sinds februari meer dan vijftien raketproeven gehouden. Daarbij waren ook testen met intercontinentale raketten. De Japanse premier Fumio Kishida heeft zijn kabinet bijeengeroepen om de meest recente lancering te bespreken.