Alara Adilow wint Herman de Coninckprijs voor poëzie

Adilow (1988) is een Nederlandse dichter van Somalische afkomst en woont in Antwerpen. Mythen en stoplichten is haar debuutbundel. Momenteel werkt Adilow ook aan haar debuutroman.

“Het woordgebruik is fris, helder en nieuw. Op een ongemakkelijke manier wordt een nieuwe plek in taal gezocht”, motiveert de jury van de Herman de Coninckprijs, voorgezeten door Kristien Hemmerechts, de keuze voor Adilow. “Bij momenten zijn de verzen ongepolijst, wat de rauwe emotie alleen aan kracht doet winnen. Dit ruwe karakter gaat in dialoog met de bij vlagen surrealistische beeldspraak. Het gebruik van mythen om de hedendaagse thematiek te ondersteunen maakt het geheel eigenzinnig en soms zelfs fabelachtig. De dichter heeft duidelijk veel belangrijke dingen te vertellen en is nog lang niet klaar.”

Adilow haalde het van vijf andere genomineerden, waarvan Astrid Haerens (Oerhert) de enige Vlaamse was. De andere genomineerden waren Babeth Fonchie Fotchind (Plooi), Nisrine Mbarki (Oeverloos), Mustafa Stitou (Waar is het lam) en Iduna Paalman (Bewijs van bewaring). Het prijzengeld van de Herman de Coninckprijs bedraagt 7.500 euro.

De Herman de Coninckprijs presenteert ook dit jaar De 44, een bloemlezing met de beste gedichten uit de ingezonden bundels voor de Herman de Coninckprijs 2023. De 44 is te koop in de Vlaamse boekhandels. Wie de bundel koopt krijgt er het gratis postergedicht bij. Dit jaar is dat het gedicht ‘Brandstapelangst’ van Marie Claus.