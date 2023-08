Al zeker negen lichamen gevonden na brand in vakantiehuisje voor mensen met beperking in Elzas, nog twee vermisten

Deze ochtend is rond 6.30 uur brand uitgebroken in een vakantieverblijf in Wintzenheim, een dorp in de Franse Elzas vlak bij Colmar. In dat verblijf naast een verzorgingscentrum logeerde een groep volwassenen met een beperking uit Nancy.

Elf van hen waren vermist, de prefectuur van Haut-Rhin ging er al snel van uit dat zij “mogelijk dood” zijn. “Er is helaas niet veel twijfel: deze mensen waren allemaal aanwezig in de gîte en waren niet in staat om eruit te komen”, verklaart secretaris-generaal Christophe Marot.

Dankzij drones zijn intussen negen lichamen gelokaliseerd. Twee andere personen zijn nog vermist. Zeventien inwoners konden wel gered worden. Een van hen was er erg aan toe, een andere verkeerde in shock.

Ondanks de hevige vlammen was de brand snel onder controle. Meer dan zeventig brandweermannen waren snel ter plaatse. Over de oorzaak is nog niets geweten.

“Ondanks de snelle en dappere tussenkomst van de brandweer zouden er meerdere slachtoffers te betreuren zijn”, stelt Frans minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin in een tweet.

Un incendie s’est déroulé tôt ce matin dans une structure accueillant des personnes handicapées à Wintzenheim, dans le Haut-Rhin. En dépit de l’intervention rapide et courageuse des sapeurs-pompiers que je salue, plusieurs victimes seraient à déplorer. L’intervention se poursuit. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 9 augustus 2023

De Franse premier Elisabeth Borne laat in een tweet weten dat ze de rampplek zal bezoeken. Ook president Emmanuel Macron heeft via X al gereageerd op het incident. “Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers, de gewonden en hun families”, schrijft hij. Hij bedankte ook de veiligheidstroepen en hulpdiensten.

Meer dan zeventig brandweermannen kwamen ter plaatse om de brand te blussen. Beeld AFP

.