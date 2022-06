Al zeker 65 procent van alle vluchten maandag geschrapt: ‘We verwachten wachttijden tot 8 uur’

Eerder deze week riep Brussels Airport passagiers al op om indien mogelijk hun vlucht van maandag te herboeken en zeker niet te vertrekken als gevolg van de staking. Nu laat de luchthaven weten dat er tot acht uur vertraging verwacht wordt aan de veiligheidsscreenings. “Er zijn momenteel nog gesprekken lopende met de luchtvaartmaatschappijen om zo veel mogelijk vluchten te annuleren.” Vrijdag was al circa de helft van de vluchten geschrapt, “en nu zitten we aan zowat 65 procent”, zegt luchthavenwoordvoerster Ihsane Chioua Lekhli.

Met wachttijden tot acht uur aan de security screening, betekent de huidige situatie dat er heel wat passagiers hun vlucht zullen missen en op de luchthaven zullen stranden tot dinsdagochtend”, aldus Brussels Airport.

Drinkwater

“Passagiers die alsnog willen vertrekken, vragen we om regelmatig de website van hun luchtvaartmaatschappij te controleren want er worden nog veel last minute annulaties verwacht. We vragen hen ook om zeker de status van hun vlucht te controleren de dag zelf vooraleer naar de luchthaven te komen, en niet extra vroeg naar de luchthaven af te zakken. Wie toch naar Zaventem komt, vragen we om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen gezien de verwachte lange wachttijden. Er zal slechts een beperkt aanbod aan eetgelegenheden zijn en dus nemen reizigers maar beter eten en drinken mee tot aan de screenings. Er zal wel drinkwater uitgedeeld worden.”