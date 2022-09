Al zeker 13 doden na schietpartij in Russische school, ‘onder wie 7 kinderen’

“Vandaag kreeg de politie een melding over een schietpartij in School 88 in Izjevsk. Politieagenten zijn onmiddellijk ter plekke gegaan”, aldus de Russische minister van Binnenlandse Zaken maandagochtend. Bij de schietpartij zouden minstens dertien doden gevallen zijn, zeven kinderen en zes volwassenen.

De schutter heeft zichzelf om het leven gebracht. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. Het zou gaan om een 34-jarige oud-student van de school. De man droeg volgens het onderzoeksteam een bivakmuts en een zwart T-shirt met nazisymbolen, dit kon echter niet onafhankelijk bevestigd worden. Leerlingen en personeel zijn geëvacueerd en het gebied is door de politie afgezet.

“Een onmenselijke terreurdaad”, zo reageerde de Russische president Vladimir Poetin. “De president rouwt diep om de dood van de mensen en kinderen in de school waar een terroristische aanslag is gepleegd”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov.

Rusland is in de recente jaren opgeschrikt door meerdere fatale schietincidenten op scholen. In april dit jaar werden twee kinderen en een leraar doodgeschoten op een kleuterschool in de Russische regio Oeljanovsk. In 2021 vielen negen doden op een school in de stad Kazan en zes doden op een universiteit in de stad Perm.

De stad Izjevsk heeft ongeveer 640.000 inwoners en ligt zo’n 950 kilometer ten oosten van Moskou.