Al zeker 10 doden na schietpartij in Russische school, ‘onder wie 5 kinderen en 2 bewakers’

“Vandaag kreeg de politie een melding over een schietpartij in School 88 in Izjevsk. Politieagenten zijn onmiddellijk ter plekke gegaan”, aldus de Russische minister van Binnenlandse Zaken. Bij de schietpartij zouden minstens 10 doden gevallen zijn. Volgens het Russische persbureau RIA zijn daar 5 kinderen en 2 bewakers bij.

De gouverneur en lokale politie melden dat schutter zichzelf heeft neergeschoten. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. Leerlingen en personeel zijn geëvacueerd en het gebied is door de politie afgezet.

De stad Izjevsk heeft ongeveer 640.000 inwoner en ligt zo'n 950 kilometer ten oosten van Moskou.