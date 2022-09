Al weken gezocht door Frankrijk, nu opgepakt in België: de controversiële imam Hassan Iquioussen

Iquioussen is opgepakt in de omgeving van Bergen, zo verneemt De Morgen. Tegen de man was er een Frans aanhoudingsbevel. Hij zou drie jaar gevangenisstraf in Frankrijk riskeren. Volgens het Franse gerecht is Iquioussen in overtreding met de wet, omdat hij zich onttrokken heeft aan een uitwijzingsbevel naar Marokko.

Iquioussen werd geboren in Frankrijk, maar heeft de Marokkaanse nationaliteit. Marokko zou zijn consulaire doorgangspas hebben opgeschort. De imam zou dicht staan bij de Moslimbroederschap en zich, volgens gerechtelijke documenten, uitgesproken hebben tegen de lekenstaat, aangezet hebben tot “een soort van separatisme”, “complotten over islamofobie” gevoed hebben en “antisemitische theorieën ontwikkeld hebben”.

Begin augustus werd al gesuggereerd dat Iquioussen zich naar ons land zou begeven. Toen noemde Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) de situatie “ietwat voorbarig”. “Deze man heeft geen verblijf in België aangevraagd. Ik volg de situatie op. Haatpredikers zijn in elk geval niet welkom”, schreef ze op Twitter.

“Deze man mag niet in België blijven, Frankrijk heeft een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd”, zegt De Moor nu op Twitter. “Dat wil zeggen dat er met justitie wordt samengewerkt om hem van het grondgebied te verwijderen.”

De prediker is voortvluchtig sinds 30 augustus, de dag waarop de Franse Raad van State zijn uitwijzingsbevel bevestigde. Een zoektocht bij zijn familie in het Noord-Franse Lourches leverde niets op.

Op Facebook heeft Iquioussen een pagina met 47.000 volgers, die hij vraagt om donaties voor de gerechtelijke kosten. Hij heeft het over een heksenjacht tegen iemand die “een boodschap van vrede, tolerantie en samenleven” verspreidt.

De imam maakte vooral faam op Youtube, waar hij al tien jaar aan een kanaal bouwt dat intussen 181.000 abonnees telt. In die video’s zegt hij dat vrouwen in de keuken thuis horen, noemt hij terreuraanslagen zoals die van 9/11 pseudo-aanvallen gericht op het voeden van haat tegen moslims en beweert hij dat Joden een complot tegen moslims smeden.