Al voor meer dan 4 miljard euro ingeschreven op staatsbon

Sinds donderdagochtend kunnen Belgen zich inschrijven op de nieuwe eenjarige staatsbon. Die brengt 2,81 procent op. De regering hoopt op die manier banken aan te zetten tot het verhogen van hun rente op de spaarboekjes.

Uit de laatste update blijkt dat er tussen donderdagochtend en vrijdagmiddag 12 uur voor 4.000.252.000 euro werd ingeschreven. De banken haalden gisteren meer dan 2 miljard euro op. Het is voor het eerst dat er gecommuniceerd wordt over hun cijfers.

De ‘Van Peteghem-bon’ is zonder meer een succes. Gisteren was er zelfs zo’n stormloop dat de site van het Agentschap van de Schuld een tijdlang plat lag. In de vroege avond, rond 17 uur, werd de kaap van 1 miljard euro bereikt. Om 19.30 uur stond de teller op 1.147.144.200 euro. “Dat betekent dat toch heel veel mensen op zoek waren naar een hoger rendement voor hun spaargeld”, zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) donderdag bij VTM NIEUWS over deze cijfers.

Intekenen kan nog tot eind augustus via de Dienst van de Grootboeken. Mocht de staatsbon niet het gewenste resultaat opleveren, sluit de minister niet uit dat er later dit jaar nog een wordt uitgegeven. “We hebben evengoed de mogelijkheid om in december deze oefening nog eens te herhalen om dan opnieuw een staatsbon op één jaar uit te geven”, klonk het.

De Leterme-bon, voorganger van de Van Peteghem-bon, bracht in 2011 5,7 miljard euro op.