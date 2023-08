Al vier kinderen gered uit defecte kabellift boven ravijn in Pakistan

Vier kinderen zijn momenteel gered uit de open cabine boven een ravijn in het noorden van Pakistan. Dat meldt televisiezender Geo News en bevestigen de Pakistaanse hulp- en politiediensten.

Al sinds 7 uur lokale tijd (10 uur onze tijd) zaten twee volwassenen en zes schoolkinderen vast in de open cabine. De kinderen gebruikten de lift om tot aan hun school te geraken, die gelegen is in een bergachtig gebied in Battagram, ongeveer 200 kilometer ten noorden van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. In dergelijk bergachtig gebied is dat niet ongebruikelijk.

Een van de kabels van de lift begaf het tijdens de rit. “Daardoor zitten de personen vast boven een ravijn van 274 meter diep”, klinkt het. De cabine hangt te bengelen aan één kabel. “Dat maakt de operatie delicaat, ingewikkeld en riskant”, zegt een plaatselijke politiechef. De rotorbewegingen van de militaire helikopter zouden de staalkabel kunnen destabiliseren. Bij het begin van de reddingsoperatie gaf een soldaat de kinderen al medicijnen en water.

De Pakistaanse televisiezender Geo News heeft gebeld met een van de mannen in de lift. “Help ons in godsnaam”, zegt de 20-jarige Gulfaraz. “We zitten nu al bijna vijf uur vast in de lucht. Het is zo erg dat een man al is flauwgevallen.” Ook de BBC heeft met hem gebeld. Hij stelt dat de zes tieners aan boord 10 tot en met 16 jaar oud zijn. Een 16-jarige zou hartklachten hebben en al twee uur buiten bewustzijn zijn. De jongen had de gondel genomen om naar een ziekenhuis te gaan, zei hij.

Andere kabelliften

Pakistaans waarnemend premier Anwaar-ul-Haq Kakar heeft zijn bezorgdheid geuit op X, het vroegere Twitter. “Ik heb de autoriteiten ook de opdracht gegeven om veiligheidsinspecties uit te voeren bij de andere kabelliften”, schrijft hij. Volgens de Britse zender BBC wordt er ook gewerkt aan een alternatief reddingsplan, waarbij geprobeerd wordt om nieuwe kabels te spannen.

Hoewel het uren rijden is naar de dichtstbijzijnde grotere stad, hebben zich volgens een getuige ongeveer vijfhonderd mensen verzameld om te kijken wat er met de gondel gebeurt. Ook ouders van inzittenden zijn naar het ravijn gekomen.