‘Al na 8 weken treden verschillen in je hersenen op’: 10 experts delen hun inzichten voor een beter leven

Beter leven: hoe doe je dat? Wij spraken met tien coaches die, althans in hun vakgebied, weten hoe het moet.

1. ‘Welke muziek iemand luistert of welke sport die doet, is geen goede maatstaf’: relatiepsycholoog geeft tips voor een fijnere date

Relatiepsycholoog Nynke Nijman maakte zich zorgen om ons datingleven in tijden van corona. Ze geeft in haar podcast do’s-and-don’ts voor een eerste afspraak. “Bedenk op voorhand al wat vragen, en plan een einduur.” Maar ze benadrukt ook het belang van je eigen gezondheid. “Doe dingen die jou gelukkig maken. Daar word je zelf een leuker mens van, en dat zal de kans dat je een partner vindt alleen maar vergroten.”

Nynke Nijman. Beeld Rebecca Fertinel

2. ‘Let op micro-expressies’: expert deelt zijn beste adviezen om lichaamstaal beter te begrijpen

Timon Krause, ooit verkozen tot Europa’s beste mentalist, weet als geen ander hoe mensenkennis goed van pas komt. “Mensenkennis kan ons, zowel privé als professioneel, helpen om sneller iemands vertrouwen te winnen, en om de ander beter en sneller in te schatten. Lichaamstaal kan een goede indicator zijn in de mate waarin je met je gesprekspartner op dezelfde golflengte zit. Dat zie je soms bij koppels die samen op café zitten en die een gelijkaardige lichaamshouding aannemen.”

Timon Krause. Beeld Marina Weigl

3. Stijladvies van Lady Gaga-stylist Tom Eerebout: ‘Kleding voor hem of haar? Dat verschil is passé’

Tom Eerebout, de vaste stylist van Lady Gaga, pleit om na twee jaar pandemie de joggingbroek overboord te gooien. “Jezelf verzorgen kan je gemoedstoestand compleet veranderen en de juiste kleren kunnen je zelfvertrouwen een enorme boost geven. Ik vind het jammer als mensen gewoon van de ene trend meegaan in de volgende zonder na te denken over wat ze nu zelf mooi vinden. Dat is een ontdekkingsproces dat je jezelf echt moet gunnen.”

Tom Eerebout. Beeld Joris Casaer

4. ‘Als je als leidinggevende niks kent van de-escaleren, neem de regie dan niet’: experttips over conflicten op het werk

Conflictcoach Caroline Koetsenruijter vecht tegen de ‘verhuftering’ op het werk en vertelt hoe je zelf de angel uit een conflict kunt halen. “Nederland is op agressiegebied koploper in Europa. Een grote bek opzetten loont. Agressieve mensen krijgen niet alleen sneller hun zin, maar worden ook vaker met rust gelaten. We zouden meningsverschillen moeten omarmen, want ze maken groei en nieuwe inzichten mogelijk.”

Caroline Koetsenruijter. Beeld Rebecca Fertinel

5. Hoe word je weer sociaal na de pandemie? Psycholoog Gijs Coppens: ‘Ga niet meteen vijf dagen naar kantoor’

Gezondheidspsycholoog Gijs Coppens deelt zijn adviezen om onze sociale vaardigheden weer aan te scherpen. “Sociale gewoontes kan je vergelijken met piano spelen. Na drie jaar stilte zal je wat roestiger speler dan voordien. Maar als je even oefent worden je vingers weer soepel. Wat ik iedereen zou aanraden, is om eens na te denken over wat voor jou, binnen drie of vier maanden, de ideale sociale balans zou zijn.”

Gijs Coppens. Beeld Joris Casaer

6. Hij was heel even dood. Nu wijdt deze journalist zich aan het ultieme vraagstuk: wat is de zin van ons bestaan?

Fokke Obbema overleefde zijn hartstilstand en ging op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is de zin van bestaan? Voor hem gaat het om diepe verbondenheid met anderen. Hij ging in gesprek met tientallen deskundigen en bundelde de uitkomst in twee boeken. “Als je je schild laat zakken en aangeeft dat je met iets zit, heeft dat vaak als effect dat de ander zich ook kwetsbaar opstelt. Dan kom je tot gesprekken die ertoe doen.”

Fokke Obbema. Beeld Rebecca Fertinel

7. Gaan we straks allemaal naar de muziektherapeut? ‘Muziek is net zoals een kalmeringstablet dat je rustiger maakt’

Martina de Witte toonde aan dat muziek helpt de bloeddruk te verlagen en stress vermindert. Daarom begon ze na haar studies met het geven van muziektherapie. “Heel dikwijls gaat het om het beter begrijpen van emoties en inzicht krijgen in waarom je reageert zoals je reageert. Voor wie het moeilijk vindt om over zijn of haar problemen te praten, is het goed om te weten dat er alternatieven zijn, zoals muziektherapie heel effectief is én ondersteund wordt door de wetenschap.”

Martina de Witte. Beeld Rebecca Fertinel

8. Zo krijg je je angsten onder controle: ‘Luister naar je lichaam, vooral je hoofd houdt je bang’

Actrice Marian Mudder helpt als angst- en mindfulnesscoach anderen hun angsten in te dammen. “We hebben de neiging om veel tijd in ons hoofd door te brengen en niet te veel naar ons lichaam te luisteren. Maar het is ons hoofd dat ons bang houdt. Leren opmerken wat er onder reacties zit - verdriet of eenzaamheid bijvoorbeeld - en daar ook de lichamelijke uitingen van leren herkennen, zoals druk op de borstkas of pijn in je buik, kan helpen om de connectie met je lichaam te herstellen.”

Marian Mudder. Beeld Joris Casaer

9. Meditatielessen van neuroloog Steven Laureys: ‘Al na 8 weken treden verschillen in je hersenen op’

Neuroloog Steven Laureys deed onderzoek naar naar de invloed van meditatie op de hersenen. De zweverige bijklank van meditatie begint er stilaan uit te raken. “Je hoeft geen uren op een matje te slijten. Dat je een emotie ervaart, ligt grotendeels buiten je eigen controle, maar hoe je er vervolgens op reageert, daarop heb je wel enigszins grip. Meditatie kan je daarbij helpen. In de natuur zijn is op zich al een meditatieve bezigheid. Je wordt als het ware uitgenodigd om bewuster om te gaan met prikkels die je binnenkrijgt.”

Steven Laureys. Beeld Steven Laureys

10. Wat we kunnen leren van zenboeddhisme: ‘Vraag je eens wat vaker af: wil ik dit wel écht?’

Therapeut Tom Hannes vertelt hoe boeddhisme iedereen in het dagelijkse leven kan helpen. “Inzien dat volmaaktheid niet bestaat en toch onderzoeken hoe je hier en nu in de richting van een ideaal kunt evolueren: dat is een vreugdevolle, boeddhistischere kijk op falen. In het boeddhisme gaat het niet alleen over wat je zelf uit een bepaalde situatie kan halen, maar ook over hoe je goede relaties met anderen en met de wereld kan opbouwen.”

Tom Hannes. Beeld Joris Casaer

