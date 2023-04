Al in 20 landen ontdekt, subvariant omikron: dit is wat we nu weten over Arcturus, de nieuwste covidvariant

Sinds 22 maart staat XBB.1.16 op de lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de op te volgen varianten. Het is een van de meer dan 600 omikron-subvarianten die momenteel circuleren.

Besmettingspiek in India

Arcturus zorgt vooral voor een piek in het aantal besmettingen in India. “XBB.1.16 heeft de andere varianten die in India in omloop zijn vervangen, dus dit is er een om in de gaten te houden”, zei Maria Van Kerkhove, technisch hoofd voor de COVID-19 reactie bij de WHO, tijdens een virtuele persconferentie eind maart. Volgens haar heeft Arcturus een hoge besmettelijkheidsgraad en pathogeniteit (de mate waarin een virus in staat is ziekte te verwekken).

Ziekenhuisopnames en sterfgevallen

Ondanks de stijging van positieve testen in Zuidoost-Azië de afgelopen weken, is het aantal doden er de voorbije vier weken met 6 procent gedaald. “Tot nu toe wijzen de rapporten niet op een stijging van het aantal ziekenhuisopnames, IC-opnames of sterfgevallen als gevolg van XBB.1.16", zegt de WHO.

Ook is er geen verandering in de ernst van de ziekte opgetreden. Geen reden tot paniek dus op dit moment, al riep Van Kerkhove wel op om extra waakzaam te zijn.

Ontstaan van subvariant

XBB.1.16 heeft veel weg van XBB.1.15, dat momenteel 45 procent van alle gevallen wereldwijd omvat. Arcturus onderscheidt zich van XBB.1.15 door een mutatie in het spike-eiwit, die volgens de experts verantwoordelijk is voor de piek in het aantal gevallen in India. Het leidt tot een verhoogde overdraagbaarheid en pathogeniteit, verduidelijkt de WHO.

Maar hoe ontwikkelen zulke gerecombineerde varianten zich? “Ze kunnen ontstaan wanneer een persoon met meerdere verschillende varianten wordt geïnfecteerd, waardoor de twee verschillende varianten tijdens de vermenigvuldiging met elkaar kunnen interageren”, aldus Memorial Sloan Kettering Library, een Amerikaanse medisch onderzoekscentrum.

“Wanneer hun genetisch materiaal zich vermengt, ontstaat een nieuwe hybride variant, of een genetische recombinatie. Er is niets inherent ‘slechter’ aan gerecombineerde varianten – ze kunnen meer of minder fit zijn dan hun ouders, of dezelfde fitheid hebben.”

Ook andere varianten, waaronder XBB.1.9.1, staan momenteel op de radar van de WHO. XBB.1.9.1 werd eveneens voor het eerst vastgesteld in Zuidoost-Azië en heeft al voor een stijgend aantal gevallen gezorgd in het Verenigd Koninkrijk en Europa.