Al 243 aanvallen van wolven op vee in Vlaanderen geteld

Een aanval van een wolf op een mens, zoals zondag in Nederland het geval was, heeft in Vlaanderen nog niet plaatsgevonden. Maar sinds 2018 opende het ANB wel 312 schadedossier voor vermeende wolfaanvallen op vee. Bij 243 gevallen konden experts bevestigen dat een wolf de dader was. Bij andere incidenten ging het om een aanval door een hond of een vos, of stierf het dier een natuurlijke dood en werd het kadaver aangevreten door aaseters.

Bij zo goed als alle aanvallen beschikten de veehouders niet over een geschikt raster om wolven tegen te houden, of was de stroom op de omheining uitgeschakeld. Volgens cijfers van het ANB hebben wel al 493 particuliere veehouders een subsidie voor wolfwerende omheiningen aangevraagd, voor een totaal van ruim 1 miljoen euro. Wie in aanmerking komt voor de subsidie, krijgt 90 procent van de gebruikte materialen terugbetaald.