▶ Al 146 doden en 100 gewonden bij Halloweenfeest in Zuid-Korea: tientallen mensen gereanimeerd op straat

Op sociale media zijn video’s te zien waarin mensen op straat gereanimeerd worden. We willen u waarschuwen voor schokkende beelden.

In de mensenmassa die zich had verzameld in de buurt van het Hamilton-hotel, in het uitgaansdistrict Itaewon, brak paniek uit. Het drama zou zich hebben afgespeeld toen mensen van achteruit begonnen te duwen terwijl de menigte zich in een smalle straat bevond. Vele mensen verloren hun evenwicht en werden vertrappeld in de chaos die daarop volgde. Intussen staat de teller al op 146 doden, en 100 gewonden.

De politie bevestigde ook dat tientallen mensen in de straten van Itaewon werden gereanimeerd, terwijl vele anderen naar nabijgelegen ziekenhuizen zijn gebracht.

Meer dan 400 hulpverleners uit het hele land, waaronder vrijwel al het beschikbare personeel in Seoul, zijn de straat op gegaan om de gewonden te behandelen. Bij de hulpverleningsdienst kwamen in korte tijd meer dan 80 telefoontjes binnen over mensen met ademhalingsproblemen. In totaal werden 142 brandweerwagens en ambulances naar de drukke wijk gestuurd om de slachtoffers bij te staan.

Filmpjes op de sociale media tonen hoe tientallen mensen langs de kant van de straat liggen, bedekt met blauwe plastieken lakens. Volgens getuigen was het zo druk op straat dat de hulpdiensten amper ter plaatse konden komen om de slachtoffers te helpen.

‘Situatie sloeg opeens om’

Vlaming Laurent Marechal was ter plaatse toen er chaos uitbrak, zo vertelt hij bij VRT NWS. “De situatie is opeens omgeslagen, het was druk en ineens begonnen mensen te duwen”, klinkt het. “Wij waren op dat moment in een straat, toen enkele toeristen ons zeiden: ‘You should turn around, don’t come near the centre of the street’.”

Marechal kon zich uit de voeten maken, maar zag wel verschillende slachtoffers op de grond liggen, bedekt met blauwe doeken.

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft een spoedberaad gelast over de situatie. Burgemeester Oh Se-hoon, die op bezoek was in Europa, heeft zijn trip afgebroken en vliegt zo snel mogelijk terug naar Seoul. Naar schatting waren 100.000 mensen naar Itaewon gekomen om Halloween te vieren, voor het eerst na de coronacrisis zonder mondkapjes te dragen en afstand te houden.

Onderstaande video toont het moment waarop paniek uitbreekt

Beeld AFP

400 hulpverleners uit het hele land, waaronder vrijwel al het beschikbare personeel in Seoul, zijn de straat op gegaan om de gewonden te behandelen. Beeld AP