Agent schiet patiënt dood in psychiatrisch ziekenhuis: ‘Zou steekwapen bij zich gehad hebben’

Het incident vond omstreeks 10.30 uur plaats in het psychiatrisch ziekenhuis Fond’Roy, aan de Jacques Pasturlaan in Ukkel. In het ziekenhuis worden mensen met verslavingsproblemen, depressies en psychoses behandeld. Er ontstond dinsdagmorgen chaos nadat de patiënt in kwestie personeelsleden bedreigde met een scherp voorwerp. Daarop belde het personeel de politie.

“De man werd als agressief omschreven en het personeel kon hem niet tot bedaren brengen”, aldus Martin François van het Brussels parket tegen Het Laatste Nieuws. “Volgens de eerste elementen van het onderzoek zou de 49-jarige patiënt in kwestie een steekwapen bij zich gehad hebben. Een eerste patrouille is ter plaatse toegekomen en diende meteen versterking op te roepen gezien de staat van opwinding en dreiging die van de persoon zou zijn uitgegaan”, aldus het parket.

Toen de politie er niet in slaagde de patiënt te kalmeren, werd er geschoten en werd de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden aan zijn verwondingen, aldus VRTNWS. Het Brusselse parket is op de hoogte van het voorval en zal in de loop van de namiddag meer uitleg geven. Het onderzoek is nog aan de gang.