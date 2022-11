Agent overleden na steekpartij in Schaarbeek, aanvaller neergeschoten: ‘Mogelijk terroristische aanslag’

Het incident deed zich omstreeks 19.15 uur voor in de Aarschotstraat in Schaarbeek, nabij het Noordstation. Volgens de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) werd daar een patrouille aangevallen door een man die gewapend was met een mes.

“Die man stak de twee agenten neer, maar die konden nog versterking oproepen. Een inspecteur van een patrouille die in versterking was gekomen, maakte vervolgens gebruik van zijn vuurwapen om de aanvaller te neutraliseren. Zowel de twee gewonde inspecteurs als de aanvaller werden overgebracht naar het ziekenhuis.”

Een van de gewonde agenten was in de hals was geraakt en is aan zijn verwondingen overleden, bevestigt het Brusselse parket.

“De zaak zit nu bij het federaal parket, omdat er aanwijzingen zijn dat het mogelijk om een terroristische aanslag gaat”, zegt federaal persmagistraat Eric Van der Sypt.

De aanvaller, Y.M., zou in het been en in de buik geraakt zijn. Over het motief van de man is nog niets bekend, maar verschillende media melden dat hij “Allahoe Akbar” zou geroepen hebben. Die informatie kan het parket voorlopig niet bevestigen.

Volgens bronnen binnen de Brusselse politie zou een verwarde man op het commissariaat eerder op de dag gezegd hebben dat hij agenten zou gaan aanvallen, maar besliste het Brusselse parket om de man weer te laten gaan. Dat is een van de zaken die het federaal parket nu zal onderzoeken.

Perimeter

In het kader van het onderzoek werden meerdere straten afgesloten. “Er werd een perimeter ingesteld en er zijn verschillende onderzoeksdaden bevolen om na te gaan wat er zich precies afgespeeld heeft”, bevestigt Sarah Durant, woordvoerster van het Brusselse parket.

Op Twitter meldt premier Alexander De Croo dat zijn gedachten uitgaan naar de familie en vrienden van de overleden agent. “Onze politiemensen riskeren dagelijks lijf en leden om onze samenleving veilig te houden. Dat blijkt helaas vandaag nog maar eens.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) zegt in contact te staan met de burgemeester, de korpschef en de veiligheidsdiensten. “Dit geweld tegen onze mensen is onaanvaardbaar. Mijn gedachten zijn in de eerste plaats bij de nabestaanden, de leden van de politiezone en de hele politieorganisatie.”