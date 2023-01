Afvalwater van vliegtuigen controleren en strenger testen: deze maatregelen neemt België tegen de Chinese coronauitbraak

De plotse, drastische ommekeer van het Chinese covidbeleid veroorzaakt in heel Europa ongerustheid. Maar Chinese toeristen kunnen voorlopig zonder problemen naar ons land afreizen. In tegenstelling tot enkele andere landen, zoals Italië, zal ons land geen verplichte covidtest invoeren voor reizigers uit China. Voor een klein land als België is dat niet erg nuttig, volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Grote reisbeperkingen komen er niet.

“Wat vandaag gebeurt in China is ongetwijfeld zeer dramatisch. Maar voor ons in België stelt het hier en nu niet onmiddellijk een groot gevaar”, aldus minister Vandenbroucke. De socialist baseert zich op adviezen van enkele expertengroepen, onder meer de Risk Assessment Group en de Risk Management Group. Het grootste risico is volgens hen niet dat besmette Chinezen naar hier reizen – door de vaccinaties en eerdere besmettingen is er een goede bescherming onder de bevolking – maar wel de onbetrouwbaarheid van de informatie die de Chinese overheid vrijgeeft.

Varianten

Er is met name veel argwaan of China wel volledige openheid biedt over de varianten die in het land circuleren. “Er komen wel wat gegevens binnen uit China over varianten die ze daar hebben. Eigenlijk is dat allemaal geruststellend, wat dat zijn de omikrongevallen die we al kennen. Tests uit Italië bij Chinese toeristen tonen dat ook aan. Maar is dat beeld wel volledig en betrouwbaar? Het gaat om een land met meer dan een miljard inwoners. We moeten de vinger aan de pols houden”, zegt viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano.

Ons land wil vermijden dat toeristen virusstammen meebrengen die in Europa nog niet bekend zijn en een nieuwe besmettingsgolf op gang zouden brengen. Vandenbroucke kondigde daarom aan dat het afvalwater van Chinese vliegtuigen op Brussels Airport onderzocht zal worden. Op die manier kan nagegaan worden of er onbekende varianten opduiken. Een en ander moet nog technisch uitgewerkt worden, want het is de eerste keer dat ons land zulke analyses zal uitvoeren op afvalwater van vliegtuigen.

Teststrategie

Ook de teststrategie wordt bijgestuurd. Wie de afgelopen zeven dagen in China was en covidsymptomen vertoont, zal verplicht getest worden. Die tests worden dan meteen naar een labo gestuurd om het genoom van het virus te analyseren, ook om nieuwe varianten te kunnen detecteren. “De doelstelling is niet dat we covid tegenhouden, maar dat we beducht zijn voor varianten die we nog niet kennen”, aldus de minister.

Vandenbroucke wil later deze week in Europa een pleidooi houden voor een eensgezinde aanpak. En daarbij horen wél verplichte covidtests voor mensen die in China op een vliegtuig richting Europa stappen. Die tests hebben voor België apart dan misschien weinig zin, ze zijn volgens de minister wel nuttig als alle Europese lidstaten een test vragen. “In dat geval moeten we ook het PLF, het passenger locator form, invoeren. Want je moet wel weten wat er met die mensen gebeurt.”