Afvalwater van vliegtuigen controleren en strenger testen: deze maatregelen neemt België tegen Chinese coronauitbraak

De plotse, drastische ommekeer van het Chinese covidbeleid en de immense coronagolf die daarop is uitgebroken, zorgen in heel Europa voor ongerustheid. Maar Chinese toeristen kunnen voorlopig zonder problemen naar ons land afreizen. In tegenstelling tot enkele andere landen, zoals Italië, zal ons land geen verplichte covidtest invoeren voor Chinese reizigers. Voor een klein land als België is dat niet erg nuttig, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

“Wat vandaag gebeurt in China, stelt voor ons in België niet onmiddellijk een groot gevaar,” aldus Vandenbroucke. De socialist baseert zich daarvoor op adviezen van onder meer de Risk Assessment Group (RAG) en Risk Management Group (RMG). Het grootste risico is volgens hen niet het virus, maar de onbetrouwbaarheid van de gegevens die de Chinese overheid verspreidt.

Er is met name veel argwaan of China wel volledige openheid biedt over de varianten die in het land circuleren. Ons land wil vermijden dat toeristen virusstammen meebrengen die in Europa nog niet bekend zijn en een nieuwe besmettingsgolf op gang zouden brengen. Vandenbroucke kondigde maandag daarom aan dat het afvalwater van Chinese vliegtuigen op Brussels Airport onderzocht zal worden. Op die manier kan nagegaan worden of er onbekende varianten opduiken.

Wie de afgelopen zeven dagen in China was en covidsymptomen vertoont, zal daarnaast verplicht getest moeten worden. Die tests zullen dan meteen naar een labo gestuurd worden om het genoom van het virus te analyseren - opnieuw om nieuwe varianten te kunnen detecteren. “De doelstelling is niet dat we covid tegenhouden, maar dat we beducht zijn voor varianten die we nog niet kennen,” aldus de minister.

Vandenbrouche wil later deze week wel in Europa het plan bepleiten om toch een verplichte test in te voeren voor iedereen die uit China afreist - maar enkel als alle lidstaten het samen doen. “In dat geval moeten we ook het PLF, het Passenger Locator Form, invoeren. Want je moet wel weten wat er met die mensen gebeurt.”