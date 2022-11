Afscheid van olie, gas en kolen moet elf keer sneller: ‘Ik ben bezorgd over de huidige toename van fossiele brandstoffen’

De wereldwijde economieën decarboniseren zich met een ongeziene slakkengang, zo staat in de jaarlijkse ‘Net Zero Index’ van consultant PwC. “In 2021 raakten we verder verwijderd van de doelstelling om de opwarming onder anderhalve graad te houden in vergelijking met de temperatuur voor de industriële revolutie”, concluderen de onderzoekers.

Ze baseren zich op het verbruik van olie, gas en kolen en op twee sleutelelementen in een economie: de ‘koolstofintensiteit’ - of hoeveel CO 2 iedere eenheid geconsumeerde energie uitstoot - en de ‘energie-intensiteit’ of hoeveel energie er nodig is om een ‘eenheid’ bruto binnenlands product te verzilveren.

Die gegevens zetten de analisten af tegen wat de wetenschap voorschrijft en wat is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Om de opwarming onder anderhalve graad te houden moet de uitstoot tegen 2030 halveren en tegen 2050 naar nul. Het betekent dat de ‘koolstofintensiteit’ van onze economieën de komende zeven jaar met 77 procent naar beneden moet.

Dat is niet aan het lukken.

Het tempo waarin landen hun economieën koolstofvrij maken, lag in 2021 op 0,5 procent. Dat is het laagste niveau in meer dan tien jaar. Het gemiddelde sinds 2000 was tot nu 1,4 procent.

Om weer op schema te zitten, moet dat percentage jaarlijks telkens 15,2 procent bedragen. “Dat is elf keer sneller dan het wereldwijde gemiddelde van de laatste twintig jaar en veel sneller dan wat enig land tot nu toe heeft bereikt”, stelt het PwC-rapport.

In 2021 realiseerde ook geen enkel lid van de G20 een koolstofafbouw van meer dan 5 procent. Die twintig grootste economieën, waaronder de EU, zijn verantwoordelijk voor zo’n 80 procent van de CO 2 -uitstoot. Ze realiseerden vorig jaar slechts 0,2 procent koolstofafbouw en in negen landen of landenblokken steeg de koolstofintensiteit. Het gaat om de VS, India, de EU, Italië, Brazilië, Frankrijk, Rusland, Duitsland en Japan. “Dan deed China het beter, met 2,8 procent afbouw”, zegt Jochen Vincke van PwC.

Sowieso ging het al te traag, maar het uitzonderlijk slechte cijfer voor 2021 heeft ook te maken met de heropflakkering van de economie na de pandemie. Haal je corona uit de berekening, dan was er in 2021 een decarbonisering van 3 procent. “De stimulering van de economie na corona was nodig maar het was tot nu toe duidelijk geen groene heropleving”, aldus Vincke.

Hij en zijn collega’s uiten bezorgdheid omdat na de pandemie ook de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne ons nog verder weg dreigt te duwen van de klimaatdoelen.

“In principe kunnen de stijgende energieprijzen een wake-upcall zijn en zelfs een opportuniteit om net door te zetten met maatregelen en investeringen richting een klimaatneutrale economie”, zegt Vincke. “Er zijn heel wat quick wins, zoals warmterecuperatie en minder energieverbruik dankzij energieaudits. Maar ik ben bezorgd over de huidige toename van fossiele brandstoffen. We hebben veel meer intensieve strategische samenwerking nodig tussen landen en tussen bedrijven en investeerders zowel op internationaal als nationaal niveau om de klimaatcrisis in te dammen.”