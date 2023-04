Afrikakenner Kris Berwouts (60) plots overleden

Het is Koen Berwouts, de broer van Kris, die het nieuws bevestigt via een bericht op Facebook. “Het heengaan van Kris betekent het verlies van een inspirerende en warme vriend met een warm hart en een groot gevoel van humor”, schrijft hij.

Berwouts was een van de grootste Afrika- en vooral Congo-kenners in België en Europa. Zo’n 25 jaar lang werkt hij voor ngo’s zoals 11.11.11 en EURAC in de regio van de Grote Meren. De voorbije jaren legde de Belg zich toe op een rol als onafhankelijk journalist en schrijver.

In ons land werd hij dikwijls geïnterviewd door de media, onder meer door de tv-journaals en deze krant voor wie hij ook regelmatig opiniestukken schreef over de politieke, militaire en humanitaire situatie in de Democratische Republiek Congo, Burundi en Rwanda.

In de voorbije jaren was hij deeltijds medewerker van het magazine en de website MO*. Hij bracht ook enkele boeken uit, waarvan Mijn leven als mushamuka. Schetsen van Rwanda, Burundi en Congo uit 2020 zijn laatste was.

De renommee van Berwouts was internationaal misschien wel groter dan we in Vlaanderen beseffen, zegt Gie Goris, de oud-hoofdredacteur die Berwouts bij MO* binnenbracht. “Kris was internationaal een van de meest gerenommeerde stemmen als het aankwam op Afrika.”

Toch heeft hij duidelijk zijn stempel gedrukt op die Vlaamse journalistiek. MO* spreekt in een kort bericht over “de Vlaamse journalistiek die een sterke pen verliest” en “wiens werk altijd de belangen van de ‘gewone’ Congolees diende”. Ook VRT-journalist Stijn Vercruysse zegt dat “de manier waarop hij over Afrika berichtte, voor altijd een leidraad voor me zal zijn”. Ook in Congo zelf maakt zijn dood wat los. “Je was een inspirerende vriend met een warm hart en een groot gevoel voor humor”, zegt Pascal Mugaruka, directeur Africa Reconciled.