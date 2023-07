Advocaten Donald Trump willen proces over geheime documenten op lange baan schuiven

Het Amerikaanse ministerie van Justitie had uitstel gevraagd tot 11 december, terwijl de rechtbank zelf eerder 14 augustus als startdatum had voorgesteld. De brief van Trumps advocaten kwam er een halfuur voor de deadline verliep maandagavond laat.

Voor het kamp-Trump is december niet haalbaar, omdat er zoveel documenten verzameld zijn en moeten worden onderzocht. Daarnaast roepen de advocaten ook Trumps presidentskandidatuur in als argument om uitstel te vragen. “Deze kandidatuur vraagt enorm veel tijd en energie”, klinkt het in de brief.

In november volgend jaar worden de Amerikaanse presidentsverkiezingen georganiseerd, en tegen die achtergrond is de timing van de zaak van cruciaal belang. Als het proces pas tegen het einde van de campagne start, of pas na de verkiezingen, en Trump wint, dan kan hij proberen om zichzelf gratie te verlenen of de aanklachten tegen hem laten vallen. De door Trump aangestelde rechter Aileen M. Cannon zal voor de beslissing dus door een mijnenveld moeten laveren.

Adviseurs van de oud-president gaven in privégesprekken al aan dat Trump hoopt de verkiezingen te winnen om een einde te maken aan zijn juridische problemen, berichten Amerikaanse media.

In juni werd de oud-president op federaal niveau aangeklaagd omdat hij top secret-documenten op zijn landgoed Mar-a-Lago bewaarde en na herhaaldelijke vragen daartoe niet had teruggegeven. Vorige zomer viel de FBI in de villa in Florida binnen en nam ze verschillende van die documenten in beslag. Tijdens een rechtbankzitting in juni in Miami pleitte de vastgoedmagnaat onschuldig.